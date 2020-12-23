Обществу защиты животных «Mehr va oqibat» исполнилось 10 лет, оно было зарегистрировано как негосударственная некоммерческая организация 22 декабря 2010 года.

Сегодня ОЗЖ занимается правовой защитой животных, а также развитием в обществе гуманного отношения к ним.

«Mehr va oqibat» реализует программу стерилизации животных для малообеспеченных семей за счет средств общества. Кроме того, организация работает по обращениям граждан по фактам жестокого обращения с животными, занимается консультациями и ходатайствами в правоохранительные органы.

Вместе с тем ОЗЖ работает над гуманизацией законодательства Узбекистана о животных и ужесточением наказания за жестокое обращение с ними. За время работы ОЗЖ совершило более 400 выездов по факту жестокого обращения с животными. Члены общества приняли участие более чем в 50 судебных разбирательствах по факту жестокого обращения с животными с положительным исходом по статье 111 Кодекса об административной ответственности.

За счет «Mehr va oqibat» было простерилизовано более 4000 животных из малообеспеченных семей и пенсионеров. Круглосуточно ведется работа на страницах ОЗЖ в социальных сетях, где проконсультировало и оказана помощь более 4500 гражданам из разных регионов Узбекистана.

Еще одна инициатива Общества защиты животных — «уроки доброты и милосердия», на которых ученикам школ рассказывают о гуманном отношении к животным. За 10 лет уроки проведены более чем для 48 тысяч учащихся, организованы четыре конкурса детского рисунка, три круглых стола и три показа фильма «Мы за цирк без животных» с охватом 200 человек.

Члены ОЗЖ в 2014 году организовали первую выставку беспородных собак «Желтый ошейник». Пристроены в добрые руки более 2000 животных. В рамках социального проекта проведена фотосессия со звездами эстрады и деятелями культуры Узбекистана, которые призвали к милосердному отношению к животным. В лице Общества защиты животных Узбекистан в 2016 году впервые принял участие IV международной акции «Животные — не одежда».

Фото: fb.com/mehrvaoqibat

В октябре 2016 года по итогам обращений «Mehr va oqibat» в Национальную авиакомпанию была изменена технология обработки багажа с живыми животными на более гуманную. Прежде контейнеры с питомцами выгружали на багажные транспортеры, что создавало опасность падения клеток и переносок с животными внутри. Затем в регламентирующие документы внесли изменения, благодаря которым животных по прилёте стали передавать отдельно от багажа владельцам лично в руки.

В апреле 2017 года ОЗЖ, работая над предложениями по изменению законодательства в отношении животных, провело социологический опрос, целью которого было выяснить мнение граждан о необходимости увеличения степени ответственности за жестокое обращение с животными. В опросе приняли участие 1304 человека, из них 673 (52%) отдали голос за то, чтобы применять лишение свободы за жестокость к животным, 328 (25%) — за необходимость увеличения размера наказания, 203 (16%) — за штрафы не менее 50 МРЗП, 88 (6%) — за введение исправительных работ и 12 голосов (1%) идею усиления наказания не поддержали. В мае 2019 года президент подписал закон, предусматривающий увеличение штрафа за жестокое обращение с животными.

В феврале 2020 года «Mehr va oqibat» передало свои предложения о внесении статьи «Жестокое обращение с животными» в Уголовный кодекс, а также об увеличении размера наказания по соответствующей статье Кодекса об административной ответственности. В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении.

В декабре животные, содержавшиеся в ненадлежащих условиях в частном зоопарке в Навои, были перевезены в Ташкентский зоопарк силами Общества защиты животных и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды после многочисленных обращений граждан и проверки по инициативе волонтеров-зоозащитников.

На сегодняшний день членами ОЗЖ «Mehr va oqibat» являются 12 человек, все они работают бесплатно.