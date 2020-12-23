В Израиле был автоматически распущен Кнессет (парламент) из-за истечения сроков утверждения госбюджета на 2020 год. Об этом сообщает The Times of Israel.

Досрочные парламентские выборы назначены на 23 марта 2021 года, но дата может измениться, если за это проголосуют депутаты.

Договорённости по бюджету не были достигнуты из-за разногласий между партиями «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» министра обороны Бени Ганца. После выборов в марте 2020 года лидеры партий согласились сформировать коалиционное правительство, но позже обвинили друг друга в нарушении соглашений, пишет издание.

Предстоящие парламентские выборы станут в Израиле четвёртыми за последние два года.