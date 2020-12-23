Япония в рамках правительственной Программы экономического и социального развития безвозмездно передала Узбекистану дорожно-строительную технику на сумму 800 млн иен (примерно 7,3 млн долларов США).

Церемония передачи состоялась 18 декабря. В ней приняли участие посол Японии Ёщинори Фуджияма и заместитель министра транспорта, председатель Государственного комитета по автомобильным дорогам Узбекистана Абдурахмон Абдувалиев.





Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Японии в Ташкенте, 16 единиц дорожно-ремонтной техники японского производства, в том числе 1 дорожный стабилизатор, 2 вибрационных однобарабанных катка, 3 вибрационных тандемных катка, 4 катка с пневматическими шинами и другие машины, будут поставлены в сельские районы Сырдарьинской, Джизакской, Хорезмской областей и Каракалпакстана.

Большинство дорог в сельской местности этих регионов до сих пор немощёные, из-за чего нередко возникают проблемы, связанные с наводнениями и оползнями, вызванными проливными дождями в тёплое время года, а также с замерзанием в холодные месяцы. Быстрый ремонт и восстановление после стихийных бедствий являются актуальной задачей для обеспечения экономической и социальной стабильности в сельской местности, говорится в сообщении.

Ожидается, что использование нового оборудования поможет значительно оптимизировать процесс дорожно-строительных работ в указанных регионах и сократить их длительность.