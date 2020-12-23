В Баткенской области Кыргызстана сдана в эксплуатацию инфекционная больница на 200 койко-мест, построенная совместно с Узбекистаном, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что строительство и оснащении оборудованием медучреждения было полностью профинансировано узбекской стороной.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Кыргызстана Алимкадир Бейшеналиев и члены правительства, а также делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра здравоохранения Амрилло Иноятовым.

Министр поблагодарил узбекских коллег за оказание содействия в строительстве и оснащении больницы, а также предоставленню гуманитарную помощь. Он высоко оценил вклад Узбекистана в борьбу с пандемией в условиях ограниченных финансовых возможностей и нехватки свободных мест в медучреждениях Кыргызстана, говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, в ноябре Узбекистан несколько раз направлял в соседнюю страну гуманитарную помощь, в том числе были доставлены специализированные больничные контейнеры, рассчитанные на 200 койко-мест, которые использовались непосредственно для строительства инфекционной больницы.