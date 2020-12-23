ОАО «РЖД» вводит скидку в 50% на перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе «Узбекистон темир йуллари» и «Рохи охани Точикистон». Об этом сообщается на сайте компании. Сниженный тариф будет действовать весь 2021 год.

По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, за январь-ноябрь наибольший объём экспорта узбекской плодоовощной продукции пришёлся на Россию, составив 243,1 млн долларов (26% от всего объёма плодоовощной продукции). В общей сложности Узбекистан экспортировал в Россию 341,9 тысячи тонн плодов и овощей. В аналогичном периоде 2019 года этот показатель составлял 151,1 млн долларов (13,3%), или 233,1 тысячи тонн.

В конце ноября Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганской области. С 7 декабря Россия запретила поставки всей растительной продукции из Ферганы из-за выявления в поступившей партии сушеных абрикосов опасного вредителя — капрового жука. С 11 декабря Россельхознадзор запретил поставки томатов и перца из Кашкадарьинской и Навоийской областей из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости. Позднее запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганы был частично снят.