19 декабря известный экономист, директор Центра содействия экономическому развитию Юлий Юсупов опубликовал в Facebook комментарий на статью эксперта Карена Срапионова на «Газете.uz» о слабой защите прав собственности и потенциальном отъёме активов или их изъятии по заниженным оценкам.

«Нарушение прав собственности — центральная проблема развития Узбекистана», — написал Юлий Юсупов. Он отметил, что права собственности (включая права аренды земли) «нарушаются в стране каждый день сплошь и рядом», приведя примеры:

ставшие массовыми в последние годы сносы жилья без должных компенсаций и учёта интересов владельцев;

постоянные перераспределения земель фермеров либо по инициативе центральных властей (так называемая «оптимизация земель»), либо по «хотелкам» хокимов;

рейдерские захваты чужого бизнеса или «просто приглянувшихся» кому-то участков земли под бизнес, включая пересмотр итогов приватизации (несмотря на его категорический запрет) и другие.

«Дырявое законодательство, коррумпированные и послушные власти суды, неограниченная работающими механизмами сдержек и противовесов исполнительная власть — все это супер-питательная среда для постоянных переделов собственности, которые несовместимы с нормальной работой рыночных механизмов и ежесекундно разрушают нашу экономику», — написал экономист.

По его мнению, главным нарушителем прав собственности выступает «наше всесильное государство», которое само обязано эти права «защищать и лелеять».

«Поэтому пока мы не проведем кардинальную реформу государства, о системном решении этой проблемы можно забыть», — отметил он.

Он обратил внимание, что в статье Карена Срапионова отмечается ещё один аспект распространенного нарушения прав собственности: бесправность миноритарных инвесторов.

21−23 декабря на сайте Законодательной палаты Олий Мажлиса появились реакции депутатов, представляющих фракцию Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), на публикации Юлия Юсупова.

Реакция депутатов





Депутат Эмма Аслонова написала, что исходя из статьи Юлия Юсупова складывается впечатление, что на сегодняшний день государство является самым коррумпированным органом, а законодательная система является правовым документом поддержки коррупции.

«Конечно, необходимо признать о частичных нарушениях не только в вопросах прав собственности. Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, да сегодня как никогда идёт острая реакция на нарушения и недочёты, с которыми необходимо бороться. И необходимость критики неизбежна», — отметила парламентарий (здесь и далее орфография в цитатах сохранена).

Однако, по её словам, важно отметить и положительные факторы, которые способствуют повышению позиций страны в международных рейтингах и индексах и являются «объективным барометром прогресса и результативности проводимых реформ».

«То, что в Узбекистане наблюдается положительная динамика не только в экономике страны, но и в таких немаловажных направлениях, как политика и право, инновации и технологии, благосостояние и др. говорят именно те изменения, которые происходят в реформации законодательной системы», — отметила Эмма Аслонова.





Депутат Дурбек Ахмедов выразил недоумение по поводу заявления Юлия Юсупова о «дырявом законодательстве», которое «ежесекундно разрушает нашу экономику».

«Хотелось бы напомнить автору данных строк, что под руководством уважаемого президента страны Ш. М. Мирзиёева проводятся широкомасштабные реформы, направленные на формирование рыночных механизмов устойчивого развития экономики, неукоснительной защите прав собственности и формировании прозрачной системы государственного управления», — написал он.

Парламентарий отметил, что работа «нового парламента направлена на конструктивную ревизию и совершенствование действующего законодательства». По его словам, за сравнительно короткое время вновь избранный парламент «принял десятки и изменил сотни актов законодательства», направленных «на формирование незыблемых основ защиты прав собственности, децентрализации системы государственного управления и реформирования судебно-правовой системы».

Он также остановился на утверждении экономиста о «неограниченной работающими механизмами сдержек и противовесов исполнительной власти». Депутат отметил, что недавно был принят закон, согласно которому в практику вводится норма утверждения принятых решений о предоставлении земли хокимами разных уровней после утверждения кенгашем народных депутатов.

Дурбек Ахмедов призвал экспертное сообщество направить «пыл и знания не на критику издержек процессов реформирования, а на конструктивные предложения по дальнейшему ускорению построения нового Узбекистана». Депутат пригласил Юлия Юсупова внести посильный вклад в работу парламента в качестве эксперта одного из комитетов и «показать на деле вовлеченность и стремление к решению проблем экономического развития Узбекистана».





В полемику после прочтения поста экономиста вступил еще один член фракции УзЛиДеП Тулкинжон Каримов.

«Не понимаю мотивов, серьезных исследователей (должно быть знакомых с основополагающими положениями элементарной логики и доказательных методах), для публикаций безосновательных, компактно упакованных в три маленьких абзаца, ничем не подкрепленных умозаключений „негодующего разума“. Взять и облить все грязью?! Зачем?!» — написал он.

Депутат отметил ранее опубликованные «весьма перспективные и обоснованные предложения» Юлия Юсупова, направленные на реформу экономики.

«С некоторыми можно согласиться, с некоторыми можно поспорить, но в последнее время читать посты данного автора становится не просто не интересно, а порой даже грустно. Вырождается стиль, научность и глубину подхода заменило банальное критиканство», — считает он.

Тулкинжон Каримов предположил, что Юлий Юсупов, отмечая нарушение прав собственности в Узбекистане, для себя имеет какой-то пример государства в мире, у которой нет проблем в данной сфере.

«Хотелось бы конечно узнать, что это за страна. Наверное, можно было бы и поспорить об эталонном варианте. Пишет „дырявое законодательство“. Постарайтесь тогда, чтоб прояснить Вашу позицию определить какое-либо государство, с на Ваш взгляд „сплошным“, „не дырявым“ законодательством», — заявил парламентарий.

Депутат признал наличие проблем с защитой прав собственности в Узбекистане, но также отметил и усилия властей, чтобы переломить ситуацию.

«До последнего времени, у нас вообще-то наверное не было возможности и говорить о какой-либо значимой „собственности“ и прав на нее. Именно ведь за последние годы государственная политика реально обратилась, к заявленным в Конституции рыночным механизмам. Никто не будет скрывать. Да имеют место нарушения прав собственников, но разве мы не слышим, как в судах рассматриваются и справедливо решаются все эти случаи», — сказал он.

Тулкинжон Каримов считает «профессионально недопустимым поведением» для людей, позиционирующих себя в качестве серьезных научных исследователей, «представление однобоких, ничем не подкрепленных выводов».





Депутат Зафар Худайбердиев отметил, что при сравнении Узбекистана с другими странами забывается их пройденный путь и проблемы, с которыми они столкнулись в своё время, пока не дошли до текущего уровня развития. Он заявил, что узбекистанцы не видят недостатков в законодательстве и судебной системе других стран, потому что они непосредственно не сталкивались с ними, хотя проблемы есть.

По вопросу на массовых сносов без учёта интересов людей депутат сообщил, что недавно прочитал интервью хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, который заявил, что до конца 2021 года будет полностью выплачена компенсация за снесенное имущество с 2005 года.

«Дома не сносятся сами по себе. Мы наблюдаем собственными глазами, что вместо старых, ветхих домов без инфраструктуры строятся современные дома и инфраструктура. На самом деле это тоже один из примеров развития», — написал он.

Зафар Худайбердиев предположил, что Юлий Юсупов плохо осведомлен о совершенствовании законотворческого процесса в области прав собственности. По его словам, за последние четыре года во многие законы были внесены поправки и дополнения для обеспечения законных интересов владельцев собственности, а также были приняты постановления и указы президента.

Он также напомнил, что депутаты Законодательной палаты приняли закон о внесении изменений и дополнений в законодательство в связи с усилением гарантий прав и законных интересов собственников. Документом предлагается установить запрет на изъятие земельных участков со стороны хокимов, а также ограничить их полномочия по владению и использованию земли, по аренде земельного участка. Право изъятия земли для государственных и общественных нужд, а также для реализации инвестиционных проектов намечено передать Жокаргы Кенесу Каракалпакстана, Ташкентскому городскому и областным кенгашам народных депутатов. Кенгаши, согласно Конституции, возглавляют хокимы (чтобы порядок вступил в силу, закон должны одобрить Сенат и президент).

Кроме того, в ноябре внесены изменения в законодательство о недопустимости пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации предприятий, организаций и имущества, сообщил депутат.

«Не обижайтесь на пустом месте»

Юлий Юсупов, комментируя реакцию депутатов, предположил, что основное (если не единственное) раздражение депутатов вызвала его фраза о «дырявом законодательстве».

«Дорогие депутаты, вы искренне ошибаетесь, если считаете, что я вижу виноватых в пробелах нашего законодательства вас. По одной простой причине: в Узбекистане 90−95% нормативных актов принимает исполнительная власть. Остальные хотя и принимаются законодателями, но тексты этих документов готовятся преимущественно той же исполнительной властью», — написал он.

Экономист добавил, что нормативные акты, принятые правительством, имеют более прикладное значение, чем законы.

«Грубо говоря, если между инструкцией госведомства и Конституцией существует противоречие, то де факто будет выполняться инструкция, а не Конституция. Так что мне меньше всего приходило в голову винить в дырах нормативной базы именно вас. Не обижайтесь на пустом месте», — сказал Юлий Юсупов.

Финансовый аналитик Карен Срапионов в своей статье на «Газете.uz» писал, что решение о дополнительной эмиссии простых акций АО «Узбекистон почтаси» и их размещении среди органов государственного и хозяйственного управления говорит о том, что защита прав собственности миноритарных инвесторов в стране продолжает хромать.