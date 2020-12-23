22 декабря примерно в 14:50 на улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента во время движения загорелся автобус Mercedes-Benz маршрута №47, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. Огонь был оперативно потушен прибывшими пожарными. Пострадавших в результате инцидента нет. УБДД ГУВД и УЧС Ташкента ведут расследование происшествия.

Возгорания автобусов Mercedes-Benz в последние годы в столице происходили регулярно. О последнем случае сообщалось в ноябре.

В 2014 году в компании «Тошшахартрансхизмат» сообщали, что основной причиной возгораний являются конструкционные недоработки а автобусах, поставленных в предыдущие годы. Они были исправлены в новых поставках.