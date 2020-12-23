Ташкентский государственный стоматологический институт откроет филиал на базе стоматологической школы ADEMA в Университете Балеарских островов на Майорке (Испания), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Соглашение об этом было достигнуто в ходе онлайн-переговоров с участием руководства Министерства здравоохранения Испании, города Пальма-де-Майорка, Университета Балеарских островов и Ташкентского стоматологического института.
Вузы договорились о привлечении к занятиям с каждой стороны по 30 преподавателей в год, а также обучении на курсах переподготовки и повышения квалификации испанских специалистов по шести направлениям стоматологии. В 2021 году, как ожидается, филиал примет 100 испанских студентов на курсы повышения квалификации по стоматологическим направлениям.
Университет Балеарских островов был основан в 1978 году. В вузе обучается более 16 тысяч студентов.
Умид Назиркулов
Что то мне смешно очень =)
Ректор подсуетился))) где же еще открыть филиал) давайте в Испании!!)) а давайте )),
— О они ответили им тоже интересно,
— все давай пиши им!., будем в Испанию потом ездить с деловыми визами за гос счет.. давай пиши им! организуй все как надо!
(Примерно так все начиналось мне кажется)