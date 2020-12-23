Ташкентский государственный стоматологический институт откроет филиал на базе стоматологической школы ADEMA в Университете Балеарских островов на Майорке (Испания), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Соглашение об этом было достигнуто в ходе онлайн-переговоров с участием руководства Министерства здравоохранения Испании, города Пальма-де-Майорка, Университета Балеарских островов и Ташкентского стоматологического института.

Вузы договорились о привлечении к занятиям с каждой стороны по 30 преподавателей в год, а также обучении на курсах переподготовки и повышения квалификации испанских специалистов по шести направлениям стоматологии. В 2021 году, как ожидается, филиал примет 100 испанских студентов на курсы повышения квалификации по стоматологическим направлениям.

Университет Балеарских островов был основан в 1978 году. В вузе обучается более 16 тысяч студентов.