После долгого периода самоизоляции и закрытия границ мире во многих государствах возобновляются регулярные рейсы в ряд зарубежных стран. И эта новость не оставила равнодушными любителей путешествий, а также тех, кого ждут деловые командировки.

Любая поездка сопровождается определенными финансовыми затратами. И каждый человек изучает всевозможные пути сэкономить, но при этом получить максимум положительных эмоций от поездки.

Когда абонент задумывается о подключении роуминга, то перед его глазами возникают образы с огромными чеками за услугу. До сих пор имеет место мнение, что связь и интернет в роуминге — это довольно дорогое удовольствие, и что намного дешевле приобрести местную SIM-карту. Однако в настоящее время абоненты Beeline могут пользоваться своим номером за рубежом также комфортно, как в Узбекистане, и не думать о лишних расходах.

Beeline советует абонентам заранее, еще до самой поездки, узнать о выгодных роуминг-предложениях и подключить подходящую опцию. Это поможет по приезду в другую страну не тратить на пару дней и не переплачивать.

Специально для выезжающих абонентов Beeline разработал удобные и выгодные тарифы для роуминга, чтобы абоненту можно было сохранять мобильный номер при путешествиях за границей.

В путешествиях по Европе, Азии и другим странам мира (Болгария, Бельгия, Венгрия, Вьетнам, Гонконг, Дания, Египет, Канада, Камбоджа, Китай, Корея, Кипр, Латвия, Малайзия, Индонезия, Израиль, Испания, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Сингапур, США, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Филиппины, Шри-Ланка, Чехия, Швейцария, ОАЭ, Катар) абоненты могут выбрать более подходящий для них интернет-пакет с учетом количества дней пребывания в стране.

Для короткой поездки на пару дней можно подключить маленький пакет всего за 39 тысяч сумов. По нему абонент получает 5 минут для входящих и исходящих звонков, а также 50 МБ интернета.

На более длительный срок, а также для более активных пользователей интернета, есть несколько вариантов сроком действия 30 дней:

интернет-пакет 300 МБ за 59 тысяч сумов;

интернет-пакет 500 МБ за 89 тысяч сумов;

интернет-пакет 1000 МБ за 149 тысяч сумов.

Подключив удобный роуминг-пакет, путешественники могут пользоваться включенными минутами и мегабайтами на территориях указанных государств, при этом свободно перемещаться из страны в страну.

Также мобильный оператор Beeline поделился лайфхаком. Если пакет минут закончился, но нужно срочно позвонить, то можно просто активировать пакет с 5 минутами и 50 МБ. При этом, если у абонента оставался трафик мегабайт от покупки предыдущего интернет-пакета, то он суммируется.

Если трафик мегабайт все же остался и тратить на связь больше возможности нет, то можно звонить через приложения Telegram, WhatsApp, IMO и другие. Пакет мегабайтов расходуется на любой интернет-трафик и в любой сети 2G, 3G, 4G. Поэтому никаких дополнительных расходов не будет.

Ознакомиться со всеми выгодными предложениями в роуминге от Beeline можно по ссылке.

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