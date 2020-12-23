В Антарктиде 22 декабря были зафиксированы первые случаи COVID-19. До сих пор Антарктида оставалась единственным континентом, свободным от коронавируса, сообщило РИА Новости со ссылкой на чилийскую газету Tercera.

Инфекция выявлена у 36 человек с чилийской научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Из них 26 человек — военные, это личный состав миссии на базе. Ещё 10 человек относятся к компании-подрядчику, которая проводила на станции плановые работы. После появления симптомов всех инфицированных эвакуировали, позже они сдали ПЦР-тесты.

Ещё 17 декабря чилийские ВМС сообщили, что на судне Sargento Aldea был введен профилактический карантин после выявления 3 случаев COVID-19 среди 208 членов экипажа. Судно посещало базу Bernardo O’Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря.