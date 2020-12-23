Очередной случай поножовщины произошел в Мархаматском районе Андижанской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Около столовой «Беш бола» в махалле Минктепа 19 декабря между двумя 18-летними парнями завязалась ссора. В результате Дилшодбек А. ударил ножом Билолиддина И. в область задней части груди, тем самым нанеся тяжкое телесное повреждение.

По данному факту следственное отделение при ОВД Мархаматского района возбудило в отношении Дилшодбека А. уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Уголовного кодекса Узбекистана.

В ходе следствия Дилшодбек А. привлечен в качестве обвиняемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.