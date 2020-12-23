Очередной случай поножовщины произошел в Мархаматском районе Андижанской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.
Около столовой «Беш бола» в махалле Минктепа 19 декабря между двумя 18-летними парнями завязалась ссора. В результате Дилшодбек А. ударил ножом Билолиддина И. в область задней части груди, тем самым нанеся тяжкое телесное повреждение.
По данному факту следственное отделение при ОВД Мархаматского района возбудило в отношении Дилшодбека А. уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Уголовного кодекса Узбекистана.
В ходе следствия Дилшодбек А. привлечен в качестве обвиняемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Жавохир Олимов
За каждый регулярный рейд в Ташкенте сотрудники МВД изымают у молодежи сотни ножей в день. Так что не удивительно, что поножовщина случается часто. Конечно, всплеск такого рода преступлений связан с нынешним карантином.
Zara5678
ДЕПУТАТЫ ВЫ ГДЕ???
Необходимо ввести Уголовное наказание за ношение любого ножа в не зависимости от размера лезвия!
1 год условно при первом нарушении и 3 года общего режима при повторном нарушении!
И это наказание- статья должна быть так же автоматически добавлена дополнительно к той статье по которой будет осужден виновник (хулиганство, нанесение тяжких телесных, покушение на жизнь и т.д. )
Vladimir Lee
Zara5678, а вы не задумывались предпосылки всего этого поведения и поступков???