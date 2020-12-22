Министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров и генеральный директор Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг подписали совместную декларацию на 2020−2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Документ обязывает Минэкономразвития и ЮНИДО сотрудничать в различных областях, включая «зелёную» промышленность, циркулярную экономику, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, агропромышленные кластеры, модернизацию легкой промышленности и другие.

«Совместная декларация также будет способствовать реализации „Стратегии промышленного развития Республики Узбекистан до 2030 года“ и будет сопровождаться дорожной картой по её реализации», — говорится в сообщении.

В связи с пандемией COVID-19 и ограничениями на поездки декларация была заключена путём обмена корреспонденцией, отметили в министерстве.

Сотрудничество между Узбекистаном и ЮНИДО длится более 27 лет и включает 15 завершённых автономных проектов, направленных на техническое содействие и рекомендации по вопросам политики для поощрения национальных инвестиций, устойчивой занятости и развития предпринимательства, экспортно-ориентированной торговли, более экологически чистого производства, бизнес-инкубаторов и развития предприятий.