В Ташкенте предлагается ограничить движение грузовиков классом выше N1 (к нему относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны) в утренний и вечерний часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 часов). Проект решения Кенгаша народных депутатов столицы об этом опубликован для обсуждения.

В документе это предложение обосновывается необходимостью предотвращения пробок на улицах. Исключение составят обладающие приоритетом специальные транспортные средства, которым разрешено передвигаться в случаях чрезвычайных ситуаций и других случаях, требующих оперативного реагирования, согласно законодательству.

Проектом также предлагается ограничить движение на центральных улицах столицы гужевых повозок (средств, предназначенных для перевозки грузов, не оборудованных двигателем и приводимых в движение лошадью или другими животными, либо мускульной силой человека).

Кроме того, документом руководителям УБДД ГУВД, Управления транспорта, Главного управления благоустройства Ташкента и другим ответственным ведомствам поручается установить контроль за соблюдением в столице правил безопасности движения при перевозке автотранспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Ранее мы писали, что УБДД ГУВД столицы выступило с предложением в городской кенгаш о введении ограничения на въезд и выезд большегрузного транспорта в Ташкент в часы пик.