На Тайване 21 декабря был зарегистрирован первый с апреля случай заражения коронавирусом среди местного населения, передаёт The Central News Agency. Локальная передача вируса не фиксировалась на острове с 12 апреля, или в течение 255 дней, что стало самым длительным таким периодом в мире.

По данным Министерства здравоохранения Тайваня, COVID-19 обнаружен у 30-летней местной жительницы, которая контактировала с пилотом из Новой Зеландии. В конце ноября он выполнял рейсы на Филиппины и в США, после чего вернулся на Тайвань. Мужчина и женщина вместе ходили на шоппинг, а 20 декабря у пилота подтвердился коронавирус. Так как мужчина скрыл от властей, что был в контакте с подругой, ему грозит штраф в 300 тысяч тайваньских долларов (10,5 тысячи долларов США).

Всего с начала пандемии на Тайване, где проживает 23 миллиона человек, было зарегистрировано 771 случай коронавируса, в основном завозные, и 7 смертей.