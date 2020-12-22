Граждане Узбекистана чаще других иностранцев становились виновниками ДТП в России за первые девять месяцев 2020 года. На их долю пришлось 797 аварий (-12,3% к прошлому году), пишет «Коммерсантъ».
Такие данные впервые опубликованы в отчете (pdf) Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Ранее полиция публиковала только сводные цифры по ДТП с участием иностранцев.
Гражданами Кыргызстана за указанный период совершено 701 ДТП (-6,7%), Таджикистана — 599 (-11,4%), Азербайджана — 282 (-17,5%), Армении — 280 (-42%).
На другом конце «антирейтинга» (в нем собрана информация по 20 странам) — граждане Афганистана, Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6 аварий), а также Руанды (7).
Больше всего жертв — 76 — зафиксировано в результате ДТП, совершенных гражданами Таджикистана. Больше всего ранено — 1080 человек — в результате аварий по вине граждан Узбекистана. Наибольшая тяжесть последствий (удельный вес погибших от числа пострадавших) — в авариях, совершенных подданными Украины (14,2%).
Издание отмечает, что высокое количество ДТП, совершаемое гражданами указанных стран, отчасти коррелируется с данными МВД по миграции: за девять месяцев на миграционный учет было поставлено 4,15 миллиона граждан Узбекистана и Таджикистана, или 54% всех иностранцев.
Из Украины в Россию за этот период прибыло 612 тысяч граждан, Кыргызстана — 534 тысяч, Казахстана — 314 тысяч, Армении — 283 тысяч, Азербайджана — 278 тысяч, Беларуси — 215 тысяч. При этом, по оценкам МВД, число находящихся на территории России мигрантов в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократилось с 9−11 миллионов до 6,3 миллиона.
Председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев в комментарии «Коммерсанту» отметил, что некоторым водителям из Узбекистана приходится работать по 14−15 часов, чтобы нормально заработать. В то же время он не исключил и такой фактор, как культура вождения.
Глава Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев сказал: «Наши соотечественники в принципе много ездят, так как работают в сфере транспортных услуг… Отсюда и статистика. Если бы в этой сфере работали, к примеру, поляки или шведы, они также попали бы в этот список».
Вазген Ксеракопян
Ну если они ездят так же как и в Узбекистане, то не удивительно. В Ташкенте к примеру не то что на пешеходном переходе, на светофоре рискованно проходить. Боги автодорог прям..
Фарид Джабаров
Покупают права отсюда и нарушения. Что европейцы не ездиют летают что ль? Как любят отмазывать своих и искать вечные отмазки. Наши много ездят и что?
Фарид Джабаров
Культуры вождения вообще нет. На переходе в Янгиюле вообще не перейти. Ниодин не остановится и не пропустит. А если рядом гаи то пропустит и еще и рукой покажет типа че стоим проходи)))
Otabek Sharipov
Надо было показать количество аварий на 1000 или 1000 000 мигрантов. Тогда можно было бы говорить об уровне аварий. А так, по этой логике, больше всех на территории России нарушают правила русские! В начале десятых годов начался массовый показ (заказ?) про нарушение законов среди иностранных граждан (и как ни странно, рейтинг возглавляли мигранты из Узбекистана). Доходило до психоза. Кончено, в семье не без урода. Но в % соотношении на 1000 чел. — узбеки были самыми безобидными. Но потом был “крымнаш“, санкции против России, и все СМИ как по указке сразу забыли “про ту статистику“. Значит что-то готовится. Наверное готовится новый проект по “защите граждан стран-членов от нашествия граждан стран-не членов“ в сфере транспорта. И сейчас идет процесс подготовки публики. Меня опять терзают смутные сомнения! У Шпака — магнитофон, у посла — медальон!? пожалуйста господа, минусуйте:)