Граждане Узбекистана чаще других иностранцев становились виновниками ДТП в России за первые девять месяцев 2020 года. На их долю пришлось 797 аварий (-12,3% к прошлому году), пишет «Коммерсантъ».

Такие данные впервые опубликованы в отчете (pdf) Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Ранее полиция публиковала только сводные цифры по ДТП с участием иностранцев.

Гражданами Кыргызстана за указанный период совершено 701 ДТП (-6,7%), Таджикистана — 599 (-11,4%), Азербайджана — 282 (-17,5%), Армении — 280 (-42%).

На другом конце «антирейтинга» (в нем собрана информация по 20 странам) — граждане Афганистана, Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6 аварий), а также Руанды (7).

Больше всего жертв — 76 — зафиксировано в результате ДТП, совершенных гражданами Таджикистана. Больше всего ранено — 1080 человек — в результате аварий по вине граждан Узбекистана. Наибольшая тяжесть последствий (удельный вес погибших от числа пострадавших) — в авариях, совершенных подданными Украины (14,2%).

Издание отмечает, что высокое количество ДТП, совершаемое гражданами указанных стран, отчасти коррелируется с данными МВД по миграции: за девять месяцев на миграционный учет было поставлено 4,15 миллиона граждан Узбекистана и Таджикистана, или 54% всех иностранцев.



Из Украины в Россию за этот период прибыло 612 тысяч граждан, Кыргызстана — 534 тысяч, Казахстана — 314 тысяч, Армении — 283 тысяч, Азербайджана — 278 тысяч, Беларуси — 215 тысяч. При этом, по оценкам МВД, число находящихся на территории России мигрантов в 2020 году из-за пандемии коронавируса сократилось с 9−11 миллионов до 6,3 миллиона.

Председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев в комментарии «Коммерсанту» отметил, что некоторым водителям из Узбекистана приходится работать по 14−15 часов, чтобы нормально заработать. В то же время он не исключил и такой фактор, как культура вождения.

Глава Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев сказал: «Наши соотечественники в принципе много ездят, так как работают в сфере транспортных услуг… Отсюда и статистика. Если бы в этой сфере работали, к примеру, поляки или шведы, они также попали бы в этот список».