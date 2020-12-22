Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала сообщения о совершенном убийстве внутри здания соборной мечети в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.
Как сообщила пресс-служба ведомства, 22 декабря примерно в 9:30 внутри мечети произошел конфликт между гражданином М. Ш. (1974 года рождения, безработный) и секретарем мечети Ш. Г. В результате мужчина нанес ножевое ранение сотруднику, который от полученных травм скончался по пути в больницу.
По данному факту в отношении М. Ш. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Нападавший задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.
Рахим Dj
за нощение ножа уже реальный срок надо
Татьяна
Ни чего святого.
Nir Avenir
Я так понимаю правоохранительные органы ни чего делать с причиной всех этих ножевых нападений делать не будут… ведь ужесточать контроль и проверки это же работать придется. А ведь раньше лет 5 назад такого ни где не было.
Smart TV
Уже и в мечеть с ножами ходят.