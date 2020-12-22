21 декабря в посольстве Узбекистана в России состоялась церемония вручения послами зарубежных государств с резиденцией в Москве верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову. Об этом сообщила пресс-служба посольства Узбекистана в Москве.

Глава МИДа принял грамоты послов Бенина Нукпо Клеман Кики, Австралии — Грейма Михана, Республики Кипр — Андреаса Зиноноса, Вьетнама — Нго Дык Мань, Ирландии — Брайана МакЭлдаффа, Намибии — Клеменса Кашуупулва, Греции — Екатерины Нассика, Новой Зеландии — Си’алеи Аллегра ван Тур, Болгарии — Атанаса Крыстина, Литвы — Эйтвидаса Баярунаса, Шри-Ланки — Мигахаланде Дураге Ламаванса и Бельгии — Марка Михильсена.





Министр поздравил послов с назначением и пожелал им успехов в осуществлении ответственной дипломатической миссии.

На встрече были обсуждены перспективы развития многоплановых отношений, в том числе в сферах торговли, инвестиций, финансов, туризма, реализации совместных проектов в различных отраслях промышленности, укрепления культурно-гуманитарных обменов.

МИД России сообщил, что в тот же день Абдулазиз Камилов провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, а также ключевым темам международной и региональной повесток дня.

Рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

«Подтвержден настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИДов двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.