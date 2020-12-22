С 10 по 12 декабря резиденция премиум-класса Mirabad Avenue провела презентацию первого двора без машин, расположенного в блоке D.
Гостям резиденции провели экскурсию по просторному лобби и трем меблированным шоурумам. Также представители рассказали о множестве бонусов при покупке апартаментов на первой линии: предчистовой отделке, возведенных перегородках по индивидуальному дизайну, центральном кондиционировании от Mitsubishi, панорамном остеклении от Schüco, системе умного дома и многом другом.
Были продемонстрированы приватная терраса на крыше и двухъярусный пентхаус. А по завершению экскурсии гостей резиденции сопроводили в готовый внутренний двор блока D, расположенный на уровне четырех метров над уровнем земли.
По многочисленным просьбам резиденция продлевает Дни открытых дверей до 28 декабря и готова принять интересующихся на экскурсию по объекту.
Время проведения: с 10:00 до 18:00.
В пору праздников и обмена подарками в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue стартуют праздничные скидки до 18% при условии полной оплаты до 28 декабря 2020 года.
Помимо скидок, приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы;
- систему умного дома от Schneider Electric (Германия);
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона и многое другое.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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