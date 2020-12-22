С 10 по 12 декабря резиденция премиум-класса Mirabad Avenue провела презентацию первого двора без машин, расположенного в блоке D.





Гостям резиденции провели экскурсию по просторному лобби и трем меблированным шоурумам. Также представители рассказали о множестве бонусов при покупке апартаментов на первой линии: предчистовой отделке, возведенных перегородках по индивидуальному дизайну, центральном кондиционировании от Mitsubishi, панорамном остеклении от Schüco, системе умного дома и многом другом.





Были продемонстрированы приватная терраса на крыше и двухъярусный пентхаус. А по завершению экскурсии гостей резиденции сопроводили в готовый внутренний двор блока D, расположенный на уровне четырех метров над уровнем земли.

По многочисленным просьбам резиденция продлевает Дни открытых дверей до 28 декабря и готова принять интересующихся на экскурсию по объекту.

Время проведения: с 10:00 до 18:00.





В пору праздников и обмена подарками в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue стартуют праздничные скидки до 18% при условии полной оплаты до 28 декабря 2020 года.





Помимо скидок, приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:

стяжку;

шпатлевку;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы;

систему умного дома от Schneider Electric (Германия);

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; просторные прогулочные зоны; воркаут-зона и многое другое.







Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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