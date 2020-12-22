С 10 по 12 декабря резиденция премиум-класса Mirabad Avenue провела презентацию первого двора без машин, расположенного в блоке D.


Гостям резиденции провели экскурсию по просторному лобби и трем меблированным шоурумам. Также представители рассказали о множестве бонусов при покупке апартаментов на первой линии: предчистовой отделке, возведенных перегородках по индивидуальному дизайну, центральном кондиционировании от Mitsubishi, панорамном остеклении от Schüco, системе умного дома и многом другом.


Были продемонстрированы приватная терраса на крыше и двухъярусный пентхаус. А по завершению экскурсии гостей резиденции сопроводили в готовый внутренний двор блока D, расположенный на уровне четырех метров над уровнем земли.

По многочисленным просьбам резиденция продлевает Дни открытых дверей до 28 декабря и готова принять интересующихся на экскурсию по объекту.

Время проведения: с 10:00 до 18:00.


В пору праздников и обмена подарками в резиденции премиум-класса Mirabad Avenue стартуют праздничные скидки до 18% при условии полной оплаты до 28 декабря 2020 года.


Помимо скидок, приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой, включающей в себя:

  • стяжку;
  • шпатлевку;
  • потолки из гипсокартона;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
  • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
  • напольные конвекторы;
  • систему умного дома от Schneider Electric (Германия);
  • круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
  • комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
  • два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
  • закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
    • двухуровневая лаунж-зона;
    • интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
    • просторные прогулочные зоны;
    • воркаут-зона и многое другое.


Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
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Instagram: @mirabad_avenue
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Сайт: mirabad.uz

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