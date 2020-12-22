Малави (Южная Африка) стала страной года по версии британского издания The Economist за «возрождение демократии в авторитарном регионе».

Как объяснила свой выбор редакция, уровень демократии и уважения к правам человека снизился в десятках стран с начала пандемии коронавируса, но Малави стала «единственным местом, где ситуация улучшилась».

Весной 2019 года на выборах президента Малави победил Питер Мутарика, переизбравшийся на второй срок. «Подсчёт голосов был фальсифицирован с помощью корректирующей жидкости на счётных листах. И всё же иностранные наблюдатели это цинично одобрили», — отмечает издание.

В стране начались массовые протесты. Конституционный суд Малави аннулировал результаты выборов. На повторных выборах, которые прошли в июне этого года, Питер Мутарика потерпел поражение, а главой страны стал кандидат от оппозиции Лазарус Чаквер.

«Малави всё ещё бедна, но ее люди — граждане, а не подданные», — пишет The Economist.

В шорт-лист издания на звание страны года также вошли Новая Зеландия (за действенную борьбу руководства страны против COVID-19), Тайвань (за эффективные антикоронавирусные меры, высокие экономические показатели и противостояние политике Китая), США (за создание вакцины от COVID-19 в рекордные сроки и вклад американских избирателей, отказавшихся переизбрать Дональда Трампа на второй срок, в сдерживание распространения популизма) и Боливия (за свержение президента-социалиста и избрание президентом технократа Луиса Арсе).

Напомним, в 2019 году The Economist называл страной года Узбекистан. Издание тогда отметило реформы, происходящие в стране, но подчёркивало, что «ещё предстоит пройти долгий путь».