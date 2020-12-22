Kreditavto.uz — это сайт, где встречаются продавцы и покупатели. Причем покупателей здесь гораздо больше, потому что есть возможность приобрести машину в кредит. Как это работает и почему продавать и покупать нужно именно здесь — в материале.

Как работает сайт

Удобная навигация и простая регистрация позволяют быстро разместить объявление о продаже или же настроить фильтры на поиск для покупки авто. Для легкого поиска необходимо заполнить основные категории: «Состояние» (Подержанные/Новые), «Марка», «Модель» и «Коробка передач», а также выбрать удобный «Регион» и «Город» и определиться с минимальной и максимальной «Ценой».

Далее предлагается нажать кнопки «Найти» или «Найти в кредит». Если приглянулась какая-то из моделей, доступных в кредит, то на сайте есть удобный калькулятор. Он поможет рассчитать ежемесячный платеж за автомобиль.

Следующий шаг — звонок в контакт-центр по номеру: (+998) 71−200−75−75, где менеджер поможет быстро и надежно оформить кредит на автомобиль.

В чем выгода для продавцов

На первый взгляд может показаться, что кредитование автомобилей абсолютно не касается продавцов. Но это мнение ошибочно. Возможность купить в кредит существенно увеличивает количество потенциальных покупателей. А это значит, что и шансы продать быстро и за хорошую цену также растут.

То есть о покупке машины в кредит задумываются даже те, кто только начал откладывать на заветную покупку. При этом продавец ничем не рискует: деньги за автомобиль он получает сразу, а покупатель уже рассчитывается с банком.

Какие удобства для покупателей

Взять автомобиль в кредит здесь и сейчас и уже начать пользоваться покупкой — гораздо выгоднее, чем долго копить и потом расстраиваться из-за повышения цен или инфляции.

Минимальный первый взнос — всего 25%, остальное оплачивает банк. Покупатель, в свою очередь, будет постепенно выплачивать банку оставшуюся сумму в период до трех лет. Партнером нового сервиса выступает АКБ «Капиталбанк» — надежный банк, завоевавший за многие годы работы доверие клиентов.

Kreditavto.uz — это особенный сайт объявлений, где легко продать и легко купить. Много продавцов, много покупателей, много автомобилей. Если нужно быстро и надежно, то только на kreditavto.uz.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−75−75.

Сайт: kreditavto.uz

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