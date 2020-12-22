На десятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрены законы о внесении изменений в кодексы об административной ответственности и административном судопроизводстве, в Уголовно-процессуальный, Экономический и Гражданский процессуальный кодексы в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Согласно принципу «один суд — одна инстанция» из указа президента, создается трехуровневая судебная система: первая инстанция — это районные (городские) суды, а по отдельным категориям сложных дел — областные суды, апелляционная инстанция — суды областного уровня, кассационная инстанция — Верховный суд. «Также надзорная инстанция, которая становится причиной возражения международных организаций и экспертов, будет полностью упразднена», — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения документов сенаторы обратили внимание на новый порядок, согласно которому, если гражданин в течение 30 дней не подает апелляционную жалобу на решение суда, то потом не сможет подать кассационную жалобу.

Данные изменения прокомментировал судья Верховного суда Абдил Тухташев и сообщил, что к новому порядку готовились три года, а при разработке поправок изучили опыт свыше 20 стран, включая Великобританию и США.

«Мы не пытались скопировать у кого-то. [Поправки] разработаны с учетом наших национальных ценностей, уровень правового сознания в стране, состояние судов — все случаи», — заявил он.

Судья привел в пример Англию и США, где стороны при желании подать апелляционную жалобу должны соблюдать некоторые условия.

«В частности, должно быть согласие судьи, который рассматривал дело. У нас такой момент не подразумевается. Второе, особенно в США, обжалование решения суда стоит очень дорого, нужно заплатить большие деньги. У нас также это не подразумевается. Кроме того, сроки подачи апелляций после рассмотрения дела судом продлеваются до одного месяца, раньше для уголовных дел было 10 дней, для гражданских и экономических — 20 дней. Но этот срок также может быть продлен за счет того, что срок подачи жалоб отсчитывается с момента получения решения суда заявителем или ответчиком», — пояснил Абдил Тухташев.

Представитель Верховного суда добавил, что в настоящее время направлены запросы судьям, прокурорам и адвокатам по всей республике, чтобы узнать, какие проблемы могут возникнуть в связи с принятием нового закона.

«Мы сейчас собираем эти проблемы. Спустя 10 дней после подписания документа президентом мы примем специальное решение пленума, которым ответим на все возникающие вопросы», — заключил Абдил Тухташев.

Реакция общественности

На заявление судьи отреагировал автор Telegram-канала Davletov.uz, журналист и блогер Кобил Хидиров, по мнению которого не стоит сравнивать судебные системы Узбекистана и запада, где «суды первой инстанции могут сказать „нет“ даже Дональду Трампу или Борису Джонсону». В свою очередь, он призвал сопоставить в странах уровень обращения за бесплатной и гарантированной адвокатской помощью.

Блогер также обратил внимание на заявление судьи по поводу проблем, которые могут возникнуть из-за принятия нового закона.

«Разве можно доводить закон до Сената, не зная какие проблемы он может создать? Где анализ? Почему нужно стремиться решить проблему не законом, а решением пленума? Сложно принять работающий напрямую закон?», — написал блогер.

На счет изменений высказался юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев. Он также выступил против сравнения судебных систем, объясняя это принадлежностью «правовых семей» США и Англии к англо-саксонской правовой системе.

«Наша правовая система относится к романо-германской правовой семье. Они резко отличаются друг от друга и по содержанию, и по форме. Внедрение англо-саксонских правил в романо-германскую систему, это то же самое, что приделать к вертолету крылья самолета», — написал специалист.

По его мнению, со вступлением в силу закона объем работы может увеличится. Он считает, что все стороны, чтобы не потерять право обжалования, начнут подавать жалобы для галочки, вне зависимости от того, согласны с решением суда или нет.

«Только так граждане смогут сохранить право подачи кассационной жалобы, вне зависимости от решения апелляционной инстанции. Это, в свою очередь, может привести росту числа дел, рассматриваемых Верховным судом, к чему не готовы ни его физические возможности, ни организационные мощности», — добавил юрист.

Ранее председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что верхняя палата парламента на пленарном заседании не будет рассматривать поправки в Конституцию, хотя сообщения об этом были ранее.