25 декабря в 10:00 состоится торжественное открытие юбилейного 100-го магазина сети дискаунтеров Havas. Организаторы приглашают всех желающих отметить этот праздник вместе, поучаствовать в розыгрышах и выиграть ценные призы.

Например, покупатели, которые сделают покупку до 11:30 в день открытия юбилейного магазина, смогут участвовать в розыгрыше и выиграть один из 20 смартфонов Samsung Galaxy A 01 Core.





К тому же первая тысяча покупателей бесплатно получит тонну мандаринов. По правилам мероприятия каждый покупатель может получить лишь 1 кг мандаринов.





1 год и 9 месяцев — это очень короткий срок. Но Havas проделал колоссальную работу и довел количество магазинов до целой сотни. Несмотря на сложность задачи, каждый член команды трудился с огромным воодушевлением, всей душой чувствуя поддержку потребителей.

Покупатели вдохновили Havas расти и покорять новые вершины, а также становиться лучше с каждым днем. За это сеть дискаунтеров выражает всем свою любовь и благодарность.

В наступающем году компанию ждут еще большие свершения. Ведь главная ее цель — подарить комфорт не только жителям столицы, но и всех областей.

В будущем возможность совершать умные покупки, экономить время и средства будет доступна по всему Узбекистану. Но пока до этого момента далеко, а открытие юбилейного магазина уже совсем близко.

Havas приглашает всех насладиться праздником и отведать вкусных мандаринов.

Юбилейный магазин расположен по адресу: Мирзо-Улугбекский р-н, м-в Феруза, 22.

Сайт: havasfood.uz

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