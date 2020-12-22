Генеральная прокуратура России удовлетворила запросы Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче граждан для привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба российского надзорного органа.

Среди них — совершившие покушение на убийство, разбойные нападения, кражу и другие преступления, а также гражданин, выдачу которого запрашивали для исполнения приговора Кокандского городского суда Ферганской области за покушение на незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере.

Для этапирования этих лиц Узбекистан направил в аэропорт Новосибирска специальный борт с конвоем, он забрал на родину 56 лиц, выданных для уголовного преследования за тяжкие и особо тяжкие преступления.