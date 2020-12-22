22 декабря в Яккасарайском районе Ташкента состоялось открытие отеля Courtyard by Marriott Tashkent. Это первая в Узбекистане гостиница американского бренда Marriott International, насчитывающего свыше 1100 отелей более чем в 50 странах, передаёт ИА «Дунё».

В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов и посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Фото: visittashkent.uz.

Азиз Абдухакимов отметил, что в разных регионах страны наблюдается рост количества отелей благодаря предоставленным во время пандемии коронавируса инвесторам и предпринимателям в туристическом секторе льготам и преференциям.

Courtyard — отели средней ценовой категории, предназначенные для деловых путешественников и семей. В отеле Courtyard by Marriott Tashkent 131 комната, 5 конференц-залов, 2 ресторана, терраса, 2 бара с европейской и национальной кухнями, а также бассейн и фитнес-центр.

Пресс-служба Департамента по развитию туризма Ташкента сообщила, что на строительство гостиничного комплекса было потрачено около 200 млрд сумов. В результате ввода отеля в эксплуатацию планируется создать 120 рабочих мест.