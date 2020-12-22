Президент Шавкат Мирзиёев 21 декабря подписал закон о присоединении Узбекистана к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года). Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 4 декабря и одобрен Сенатом 19 декабря.

Согласно закону, Узбекистан принимает все положения и главы Киотской конвенции, за исключением главы 3 (Каботажная транспортировка товаров) специального приложения Е (Транзит).

Положения Киотской конвенции разработаны Всемирной таможенной организацией в форме стандартов рекомендательного характера. Среди стран СНГ к конвенции ранее присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина.

Как отмечалось в ходе обсуждения закона в Сенате, документ нацелен на стимулирование внешней торговли страны путем упрощения и приведения таможенного законодательства и процедур Узбекистана в соответствие с положениями Киотской конвенции.

Присоединение Узбекистана к конвенции должно оказать положительное влияние на процесс интеграции страны в мировую экономику, в частности, её вступления во Всемирную торговую организацию, говорилось на заседании верхней палаты парламента.