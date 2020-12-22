ЮНИСЕФ совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи Узбекистана призвал к межведомственному сотрудничеству для обеспечения реинтеграции детей, покидающих закрытые учреждения, и детей, репатриированных из зон вооруженных конфликтов, сообщили «Газете.uz» в пресс-офисе Детского фонда ООН.

Призыв был озвучен во время круглого стола «Поддержка и реинтеграция детей, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов, детей мигрантов и детей, покидающих специализированные образовательные учреждения, после COVID-19». В ходе мероприятия партнеры обсудили меры социальной защиты для усиления деятельности по реинтеграции уязвимых групп детей и семей.

«Адекватные меры социальной защиты являются важным пакетом для успешной реинтеграции. Они являются необходимой защитой для детей и снижают риски, связанные с благополучием, развитием и защитой детей, покидающих закрытые учреждения, и репатриированных детей», — сказал заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Джоффри Ижумба

«С другой стороны, — отметил он, — это явно вопрос коллективной ответственности, например, межведомственное сотрудничество должно применять стандарты кейс-менеджмента, которые являются неотъемлемой частью работы сотрудников, предоставляющих социальные услуги уязвимым группам семей и детей», — отметил он.

«В сотрудничестве с ЮНИСЕФ мы добились хороших результатов в реинтеграции детей, покинувших специализированные учебные заведения, а также тех, кто вернулся из зон вооруженных конфликтов», — заявила первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи Гульнара Маруфова.

«Это сотрудничество помогает нам разрабатывать индивидуальные планы реинтеграции для каждого ребенка, совершенствовать методические навыки по оказанию социальной помощи этим детям и их семьям. Мы продолжим нашу работу, чтобы помочь каждой женщине, каждому ребенку жить счастливо в мирной и процветающей стране», — подчеркнула она.

Напомним, в этом году Узбекистан вернул из Сирии 98 соотечественников — 25 женщин и 73 ребенка в рамках гуманитарной операции «Мехр-3». В 2019 году были проведены две операции по вывозу сограждан — женщин и детей — из Сирии и Ирака.