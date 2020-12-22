Для владельцев бизнеса БЦ Boulevard является выгодной локацией. Сочетая в себе черты современного коммерческого и делового пространства, а также удобного расположения в центре столицы, он предлагает широкие возможности для реализации максимальной доходности недвижимости.





Владельцы недвижимости в Boulevard Business Center становятся обладателями следующих преимуществ проекта:

инфраструктура и инвестиционный потенциал международного делового центра Tashkent City;

оригинальная концепция: всего два этажа, из которых первый предназначен для коммерческих зон, а второй — для офисных помещений;

ограниченное количество помещений;

высота потолков от 5 до 7 метров

квадратура предлагаемых коммерческих помещений — от 111 до 205 кв. м, офисных — от 75 до 159 кв. м.;

собственный подземный паркинг;

наличие вариантов со свободной планировкой;

терраса с видом на Tashkent City Park;

удобная транспортная доступность, наличие станций метро в пешей доступности;

персональные входы для коммерческих зон и отдельный ресепшн для владельцев, сотрудников и гостей офисов;

современные инженерно-технические системы, гарантирующие комфортное и безопасное пребывание на территории бизнес-центра.





БЦ Boulevard — это выгодные инвестиции в коммерческую недвижимость, которая подчеркнет статус бизнеса.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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