Для владельцев бизнеса БЦ Boulevard является выгодной локацией. Сочетая в себе черты современного коммерческого и делового пространства, а также удобного расположения в центре столицы, он предлагает широкие возможности для реализации максимальной доходности недвижимости.
Владельцы недвижимости в Boulevard Business Center становятся обладателями следующих преимуществ проекта:
- инфраструктура и инвестиционный потенциал международного делового центра Tashkent City;
- оригинальная концепция: всего два этажа, из которых первый предназначен для коммерческих зон, а второй — для офисных помещений;
- ограниченное количество помещений;
- высота потолков от 5 до 7 метров
- квадратура предлагаемых коммерческих помещений — от 111 до 205 кв. м, офисных — от 75 до 159 кв. м.;
- собственный подземный паркинг;
- наличие вариантов со свободной планировкой;
- терраса с видом на Tashkent City Park;
- удобная транспортная доступность, наличие станций метро в пешей доступности;
- персональные входы для коммерческих зон и отдельный ресепшн для владельцев, сотрудников и гостей офисов;
- современные инженерно-технические системы, гарантирующие комфортное и безопасное пребывание на территории бизнес-центра.
БЦ Boulevard — это выгодные инвестиции в коммерческую недвижимость, которая подчеркнет статус бизнеса.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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