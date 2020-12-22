Для владельцев бизнеса БЦ Boulevard является выгодной локацией. Сочетая в себе черты современного коммерческого и делового пространства, а также удобного расположения в центре столицы, он предлагает широкие возможности для реализации максимальной доходности недвижимости.


Владельцы недвижимости в Boulevard Business Center становятся обладателями следующих преимуществ проекта:

  • инфраструктура и инвестиционный потенциал международного делового центра Tashkent City;
  • оригинальная концепция: всего два этажа, из которых первый предназначен для коммерческих зон, а второй — для офисных помещений;
  • ограниченное количество помещений;
  • высота потолков от 5 до 7 метров
  • квадратура предлагаемых коммерческих помещений — от 111 до 205 кв. м, офисных — от 75 до 159 кв. м.;
  • собственный подземный паркинг;
  • наличие вариантов со свободной планировкой;
  • терраса с видом на Tashkent City Park;
  • удобная транспортная доступность, наличие станций метро в пешей доступности;
  • персональные входы для коммерческих зон и отдельный ресепшн для владельцев, сотрудников и гостей офисов;
  • современные инженерно-технические системы, гарантирующие комфортное и безопасное пребывание на территории бизнес-центра.


БЦ Boulevard — это выгодные инвестиции в коммерческую недвижимость, которая подчеркнет статус бизнеса.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz
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