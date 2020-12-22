Руководящий комитет Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане, созданный под эгидой ООН, в рамках второго приема заявок утвердил финансирование трех проектов на общую сумму более 6 млн долларов по направлениям «Молодежь, инновации и здравоохранение», сообщили «Газета.uz» в пресс-офисе фонда.

Первый проект — «Инвестиции в устойчивое будущее Каракалпакстана посредством улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и самочувствия подростков и укрепления потенциала молодежи во время пандемии COVID-19 и после нее» — будет совместно реализовываться Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Как сообщалось ранее, проект направлен на укрепление здоровья и улучшение питания уязвимых групп населения, включая 5000 детей и подростков. Будут обеспечены микронутриентами 10 тысяч девочек в возрасте 10−17 лет. Улучшится инфраструктура здравоохранения в 15 школах в трех районах Каракалпакстана — Муйнакском, Кунградском и Бозатауском.

Ежегодно проект будет охватывать более 181,2 тысячи человек, которые будут иметь улучшенный доступ к качественному медицинскому обслуживанию. В частности, 20 учреждений первичной медико-санитарной помощи улучшат инфраструктуру водоснабжения и санитарно-гигиенических сооружений. Кроме того, 520 молодых людей расширят свои знания и возможности в рамках программ повышения квалификации и будут вовлечены в жизнь своего сообщества.

Второй проект «Продвижение творческого и инновационного потенциала молодежи и уязвимого населения посредством укрепления их адаптационного потенциала для решения проблем экономической и продовольственной безопасности в уязвимых сообществах региона Приаралья» будет реализован Программой развития ООН (ПРООН), УНП ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Программа охватит более 1472 сельских молодых людей и женщин. В частности, среди студентов будут продвигаться стартап-проекты, 120 человек получат выгоду от бизнес-инициатив. Кроме того, программа расширит возможности 300 женщин и молодых людей по применению новых методов ведения сельского хозяйства, создаст возможности трудоустройства для 75 молодых людей посредством создания сельскохозяйственных кооперативов и 9 демонстрационных участков. Наконец, 120 студентов и 300 молодых людей улучшат свой профессиональный потенциал в области ИКТ с помощью инициатив, платформ и проектов социальной инфраструктуры в области цифровизации.

Третий проект «На пути к обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения и безопасности в Каракалпакстане» будет реализован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с Минздравом. В рамках проекта будет проведена оценка потребностей населения Муйнакского района в области здравоохранения «для информирования о будущих инвестициях в медицинские учреждения, медицинское оборудование и кадровые ресурсы здравоохранения».

Эти инвестиции в сектор здравоохранения будут учитывать более широкий аспект безопасности человека в регионе, включая водную, энергетическую и дорожную инфраструктуру, говорится в сообщении.

Проекты в регионе Приаралья будут реализованы с 2020 по 2023 годы. Донорами Многопартнерского трастового Фонда ООН по человеческой безопасности являются правительство Узбекистана, Европейский Союз, Финляндия, Норвегия и Республика Корея.