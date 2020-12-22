Alfraganus — грандиозный торговый квартал, который расположится в перспективной локации Мирабадского района — с правой стороны от съезда с моста «УзБум». Он станет новым центром досуга и шопинга.

На территории проекта разместится 18 одно- и двухэтажных строений с разнообразным фасадным оформлением. Вблизи от торгового квартала расположено множество многоквартирных жилых комплексов. По предварительным прогнозам международной консалтинговой компании Knight Frank, среднее количество посетителей достигнет 230 тысяч в неделю.





Что предлагается предпринимателям?

В Alfraganus расположится 513 разноформатных помещений под любую сферу деятельности. Их площадь будет варьироваться от 39 до 2867 кв. м. Здесь можно будет открыть кофейню или ресторан, бутик одежды или обуви, салон красоты или парфюмерную лавку, аптеку, мебельный магазин, автосалон и многое другое.

Тем, кто приобретает недвижимость с целью развития арендного бизнеса, подразделение Alfraganus Academy предлагает коммерческие помещения с готовым арендатором. Следовательно, будущий владелец покупает помещение и сразу получает доход от аренды, избавив себя от простоя бизнеса.

Что предлагается арендаторам?

Для тех, кто ищет помещение под аренду, Alfraganus Academy готов провести презентацию торгового квартала и предложить более 400 вариантов свободных помещений. С арендаторами заключается соглашение, которое закрепляет за ними право аренды помещения на момент открытия торгово-досугового квартала Alfraganus.

Получить подробную информацию, и назначить встречу с Alfraganus Academy можно по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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