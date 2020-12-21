Хокимият Ташкента предлагает ограничить движение грузовых транспортных средств в утреннее и вечернее время, следует из проекта постановления хокима о предотвращении пробок на улицах столицы.
Ожидается, что транспортным средствам категории N1 (грузовые автомобили с максимальным весом не более 3,5 тонны) будет запрещено движение в пределах Ташкента утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00 (за исключением чрезвычайных ситуаций, а также спецтранспорта, имеющего льготы).
Кроме того, на центральных улицах Ташкента также планируется ограничить движение повозок с прицепом.
Валерия М.
Отличное решение, давно пора!
Timur Azimov
Грузовики категории N1 (Labo, Changan, Газели) используются в основном малым бизнесом и самозанятыми. На каком основании Хокимият принимает такое решение? По габаритам, как раз таки данная категория грузовиков создает наименьшие неудобства по сравнению с тяжёлыми грузовиками. Вот именно тяжёлые грузовые автомобили, которые завезли из Китая и не предназначены для дорог общего пользования, нужно ограничить в движении
Александр Македонский
Надо запретить воздушные сигналы. Живу на Чилонзаре, а ощущение как на вокзале. Или в морском порту. Очень напрягает, каждый автобус или большегруз сигналит по поводу и без.
Иногам Золотов
поддерживаю давно пора как в России сделать
Zara5678
Принимайте уже скорее! Сколько уже можно планировать то что и так очевидно!
Джон Йссариан
N1 это газели, лабо и т.д. Исузу вроде уже N2. Неужели это такая проблема? Ясно же, что бизнес потерят много больше, чем это может дать остальным. На минуточку — именно эти машины в основном развозят продукты питания. Или они попадут под льготы? Вообще бред конечно. К чёрту оптимизацию транспортного потока, развязки, светофоры, дороги и разметку. У нас свой_путь™. Путь запретов.