Хокимият Ташкента предлагает ограничить движение грузовых транспортных средств в утреннее и вечернее время, следует из проекта постановления хокима о предотвращении пробок на улицах столицы.

Ожидается, что транспортным средствам категории N1 (грузовые автомобили с максимальным весом не более 3,5 тонны) будет запрещено движение в пределах Ташкента утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00 (за исключением чрезвычайных ситуаций, а также спецтранспорта, имеющего льготы).

Кроме того, на центральных улицах Ташкента также планируется ограничить движение повозок с прицепом.