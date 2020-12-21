Власти Саудовской Аравии на неделю приостановили все международные рейсы в связи с распространением нового штамма коронавируса, передаёт государственное агентство Saudi Press Agency со ссылкой на представителя МВД королевства. Ограничения могут быть продлены ещё на неделю.

Въезд в королевстве через сухопутные и морские порты также приостанавливается на одну неделю, с возможностью продления запрета.

Все вернувшиеся в королевство из европейских стран или тех, где появился новый штамм коронавируса, обязаны уйти на самоизоляцию в течение двух недель и пройти тест на COVID.

Ранее стало известно о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Позже он был также обнаружен в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Ряд европейских стран ввели ограничения на авиасообщение с Великобританией.