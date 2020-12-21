В ходе визита делегации Министерства энергетики Узбекистана 13−15 декабря в Москву подписан ряд соглашений с российской стороной, направленных на реализацию проектов по развитию топливно-энергетического комплекса страны, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Компания «Узбекнефтегаз», российская госкорпорация ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» подписали соглашение по финансированию второго этапа программы по увеличению добычи углеводородного сырья в Узбекистане в 2017—2021 годах на сумму 100 млн долларов. Это позволит обеспечить наращивание объемов добычи углеводородов для нужд страны, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о подписании «Узбекнефтегазом» и ВЭБ.РФ меморандума о предоставлении на эти же цели кредитной линии в 650 млн долларов, а также о привлечении кредитной линии в 40 млн долларов.

Между компаниями «Узбекнефтегаз», «Сибур Холдинг» и «Газпромнефть» подписаны соглашения о совместной реализации двух проектов — создание газохимического комплекса по технологии МТО (переработка метанола в олефины) и расширение производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса.

«Подписание данных соглашений позволит изучить возможность привлечения ведущих российских компаний, а также их опыта к реализации проектов в области глубокой переработки углеводородов», — поясняется в сообщении.

Напомним, в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 млрд долларов на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс по технологии МТО, а также около 10 заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. Комплекс будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа и производить 200−250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100−150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.

Министерство энергетики Узбекистана и компания «ИКС Холдинг» подписали контракт на разработку концепции цифровизации энергетической отрасли. Реализация этой задачи упорядочит развитие технологий по единому вектору для всех подведомственных компаний, что в свою очередь позволит значительно сократить стоимость и эффективность реализации ИКТ-проектов, отмечается в сообщении.

На сумму 100 млн долларов подписано соглашение между совместным предприятием Jizzakh Petroleum и ВЭБ.РФ о финансировании экспорта российского оборудования и услуг для реализации программы по увеличению добычи нефти в 2020—2030 годах.

Между компанией «Узтрансгаз» и ВЭБ.РФ подписано соглашение о сотрудничестве по финансированию проектов модернизации газотранспортной системы, а также обновлению и доукомплектованию аварийной и специальной техники для подразделений «Узтрансгаза».

Реализация этих проектов позволит улучшить условия безопасности эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, повысить надежность обеспечения населения природным газом, а также сократить объемы потерь природного газа при ликвидации аварий, подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, «Узтрансгаз» подписал меморандум о взаимопонимании с Российским экспортным центром с целью привлечения льготных финансовых ресурсов для финансирования перспективных проектов по модернизации газотранспортной сети Узбекистана.

Между нефтегазовой компанией Eriell, российским экспортным страховым агентством «ЭКСАР» и российской металлургической группой ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) подписано соглашение по поставкам трубной продукции для проектов, реализуемых в Узбекистане на сумму до 75 млн долларов.