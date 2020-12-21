Казахстан усиливает антикоронавирусные ограничительные меры с 25 декабря по 5 января. Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщается на сайте правительства страны.

В сообщении отмечается, что распространение COVID-19 в Казахстане находится на контролируемом уровне, но в январе-феврале есть риск увеличения заболеваемости на фоне роста случаев ОРВИ и гриппа.

Ограничения предусматривают запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Поручено также снизить цены на антиковидные лекарства в розничной сети в среднем на 24%.

Учащиеся 9-,11-,12-х классов с третьей четверти перейдут на комбинированное обучение (70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно). Для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время будут организованы индивидуальные консультации в группах не более 5 человек.