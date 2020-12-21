Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров прокомментировал судебное разбирательство Антимонопольного комитета с компанией UzAuto Motors, а также высказывания первого заместителя председателя АМК Бобира Каримова.
Ранее Бобир Каримов заявил, что снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей является единственным способом остановить монополию UzAuto Motors. По его словам, как только появится конкуренция, уже не останется необходимости проверять действия автопроизводителя.
По поводу этого заявления высказался Алишер Кадиров. Он указал, что идеи «уничтожения автопрома» путём снижения таможенных пошлин обернётся для Узбекистана плохо.
Бобир Каримов ответил на это, что «было бы хорошо для всех, если бы глава целой партии хоть немного разбирался в теме разговора».
«Если национальный автопром хочет сохранить свое место на рынке на долгие годы, то должен приучить себя работать в конкурентной среде, закалять себя. Для этого уже сейчас нужно начать готовиться. Иначе, если не сможет в короткий срок приспособиться к новым правилам рынка, действительно национальный автопром может остановиться, а заводы закрыться», — сказал первый заместитель председателя АМК.
Глава «Миллий тикланиш» отреагировал на заявление и предположил, что руководство АМК не в курсе, какие документы принимаются в автомобильной промышленности, что стало основанием для вынесения судебного решения в пользу автопроизводителя.
«На самом деле, вместо выяснения того, кто лучше разбирается в вопросе, первого заместителя комитета должно волновать объем нанесенного урона экономике Узбекистана и международной репутации компании UzAuto Motors, а также подготовка ответа», — заявил Алишер Кадиров.
Он добавил, что по окончанию судебных процессов партия подготовит предложения по организации слушания Антимонопольного комитета по данному вопросу.
Напомним, 18 декабря судебная коллегия Ташкентского городского административного суда не удовлетворила апелляционную жалобу Антимонопольного комитета и оставила октябрьское решение суда по делу UzAuto Motors без изменений.
Алексей Николаевич
Репутацию узавто невозможно испортить. Она давно уже достигла бесконечного нуля. С минусом))
Ярик Руденко
Почему вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров так рьяно защищает интересы UzGM?! А он тем самым не подрывает авторитет АМК и не наносит урон экономике Узбекистана? Ведь в нынешних реалиях АМК почти последняя инстанция для конечного потребителя!
Андрей Никифоров
Маски спадают…обнажаются лица, вот настоящие враги развития Узбекистана
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Жаль. Очень жаль, что для таких законадателей платим налоги.
Mahmud Umarov
У отечественной фабрики троллей значительные успехи! Вот и показали одного из “штатных“. Интересно, наши международные доноры тоже будут закрывать глаза на незаконную поддержку преступного синдиката UzAuto Motors, что противоречить базовым принципам свободного рынка. Неужели верховная власть нашей страны одобрили становление республики наблюдателем в ЕврАзЭС, потому, что не хотят отказаться от такой кормушки и понимают, что путь в ВТО, рынки Азии и Европы будут закрыты навсегда. Закроемся и сами и продолжим сосать кровь у 35 миллионов баранов???!!!
Дилшод
Папа зачем нужен депутаты?
Чтобы создавать видимость что власть типа зависит от народа
Фарид Джабаров
А че только этот все время голосит? Где другие лидеры партий? Странно все молчат а этого не заткнуть)))
darkness faile
Парламентарий может сам отчитается перед избирателями, что он конкретно сделал для простых людей? его что монополия избирала, что так ее рьяно пиарит ее используя даже парламент?
Alisher Niyazov
где можно ознакомиться со структурой формирования бюджета партии Миллий Тикланиш? они ведь не спроста лоббируют УзАвтомМоторс? или за банальный “рахмат“ товарищ — лидер партии, так активно теряет свой электрорат столь непопулярными и подозрительно пристранстными (в пользу монополиста) высказываниями?
УзАвтоМоторс, как мне кажется, должны опубликовать свой PNL и форму 2 с указанием структуры своих доходов, расходов, и уровня рентабельности. Мировая практика показывает, что рентабельность автопроизводителя (в номинале СКВ) имеет диапазон от 3 до 5%, если этот показатель выше, значит УзАвтоМоторс наживает на гражданах и резидентах РУз сверх нормальную прибыль, и АМК имеет законное право “посадить“ его на фиксированную маржу доходности — как монополиста на внутреннем рынке.
Владимир Владимирович
Глядя на таких политиков понимаешь, почему страна в таком состоянии!
Timur Aliev
Просто смешно читать такие новости:) Только в нашей стране, производитель-монополист может судиться с антимонопольным комитетом, при этом выигрывать и заявлять о том, что судебный процесс подрывает его репутацию! Вы защ щаете не свой рынок, а свои карманы. А конкуренция- это всегда благо для народа.
Odil J
Интересно избраник народа Чьи интересы должен отстаивать, народа?!
Или кокой либо компании?!
Valeri Babichev
Огласите весь список себестоимости всех авто пожалуйста.
Anvar Nazir
Для начала нужно провести опрос в среде тех кто голосовал за эту партию на предмет их отношения к монополии местного автопрома. Кого в Узбекистане не спроси все против этого монополиста. А в среде избирателей этой партии сколько таковых? Во время избирательной компании Миллий Тикланиш эту тему не поднимал и поэтому избиратели ему не давали полномочия говорить так по этой самой обсуждаемой в обществе теме. Впрочем что думают избиратели лидеров наших “партий“ интересует в самую последнюю очередь. А вот этот открытый лоббизм пахнет очень плохо, такое ощущение что у этого депутата есть интересы связанные с местным автопромом. Хотя Кадиров давно уже превратился в карикатуру на политика.