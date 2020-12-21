Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров прокомментировал судебное разбирательство Антимонопольного комитета с компанией UzAuto Motors, а также высказывания первого заместителя председателя АМК Бобира Каримова.

Ранее Бобир Каримов заявил, что снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей является единственным способом остановить монополию UzAuto Motors. По его словам, как только появится конкуренция, уже не останется необходимости проверять действия автопроизводителя.

По поводу этого заявления высказался Алишер Кадиров. Он указал, что идеи «уничтожения автопрома» путём снижения таможенных пошлин обернётся для Узбекистана плохо.

Бобир Каримов ответил на это, что «было бы хорошо для всех, если бы глава целой партии хоть немного разбирался в теме разговора».

«Если национальный автопром хочет сохранить свое место на рынке на долгие годы, то должен приучить себя работать в конкурентной среде, закалять себя. Для этого уже сейчас нужно начать готовиться. Иначе, если не сможет в короткий срок приспособиться к новым правилам рынка, действительно национальный автопром может остановиться, а заводы закрыться», — сказал первый заместитель председателя АМК.

Глава «Миллий тикланиш» отреагировал на заявление и предположил, что руководство АМК не в курсе, какие документы принимаются в автомобильной промышленности, что стало основанием для вынесения судебного решения в пользу автопроизводителя.

«На самом деле, вместо выяснения того, кто лучше разбирается в вопросе, первого заместителя комитета должно волновать объем нанесенного урона экономике Узбекистана и международной репутации компании UzAuto Motors, а также подготовка ответа», — заявил Алишер Кадиров.

Он добавил, что по окончанию судебных процессов партия подготовит предложения по организации слушания Антимонопольного комитета по данному вопросу.

Напомним, 18 декабря судебная коллегия Ташкентского городского административного суда не удовлетворила апелляционную жалобу Антимонопольного комитета и оставила октябрьское решение суда по делу UzAuto Motors без изменений.