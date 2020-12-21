Генеральная прокуратура Узбекистана завершила служебную проверку по факту заявления предпринимателя на действия прокурору Бухары, сообщила пресс-служба ведомства.

Жасуру Фозилову ранее выступил с обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву и заявил о фабрикации против него дела. Он также обвинил генерального прокурора Нигматиллу Юлдашева в покровительстве одному из предпринимателей, которого он вызвал на допрос Mustahkam Qurilish Development.

В ответ Генпрокуратура сообщила, что проверяет жалобу предпринимателя из Бухары на незаконные действия прокурора Жасура Фозилова. Автор в своем заявлении отметил, что под давлением прокурора магазин в крупном торговом центре в Бухаре был продан по 5 млн сумов за 1 кв. м. при реальной цене в 20 млн сумов. Через год, в октябре 2020 года, прокурор якобы потребовал продать еще один магазин по той же цене, но из-за отказа он вызвал его на следствие и пригрозил привлечь к ответственности.

В связи с проведением служебной проверки 2 декабря прокурор был временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей «для обеспечения объективного и справедливого расследования, полного выяснения обстоятельств дела, предотвращения любого вмешательства и влияния».

После завершения проверки 19 декабря Жасур Фозилов был восстановлен в должности.

По данным Генпрокуратуры, в ходе проверки выявлено, что прокурор «не выполнял свои обязанности надлежащим образом, действовал безответственно и не обеспечивал контроль за расследованием уголовного дела». Кроме того, «несмотря на то, что действующим законодательством отменены встречные проверки, были привлечены к следствию представители компаний, не связанные с уголовным делом». Отмечается, что прокурор поручил своему подчиненному следователю провести встречную проверку путем допроса, а также необоснованно вызвать и принудительно привести на допрос.

В результате приказом генпрокурора от 21 декабря прокурору Бухары Жасуру Фозилову объявлен выговор.

14 декабря сообщалось об образовании республиканской межведомственной комиссии для изучения доводов Жасура Фозилова, изложенных в его видеообращении к президенту. Ознакомившись с решением комиссии, он заявил, что поднятые им вопросы были изучены справедливо и объективно. При этом комиссия подтвердила и недостатки в работе самого прокурора, за которые он должен понести ответственность.