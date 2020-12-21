Известный журналист из Узбекистана Абдукарим Мирзаев не будет депортирован из Турции. Об этом со ссылкой на Генеральный директорат по управлению миграцией Стамбула сообщил онлайн-телеканал Registon TV, где он работает.

«Его освобождение — вопрос времени», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что магистрант отделения журналистики факультета коммуникаций Университета Кастамону Абдукарим Мирзаев был задержан турецкой полицией из-за сообщений о его связи с якобы «подозрительными лицами».

Несмотря на то, что адвокат предоставил правоохранительным органам соответствующие документы, а подозрения не подтвердились, журналиста все равно решили депортировать из Турции.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана заявляли, что журналист не связан с каким-либо уголовным делом и не находится в розыске.