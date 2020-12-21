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Mirabad Avenue как центр притяжения
Больше века назад в новой части Ташкента расселили солдат саперного батальона. Так зародилась одна из знаменитых столичных улиц — Сапёрная. Со временем город вокруг нее разрастался: новые районы с современными высотками, широкие современные улицы, метро, торговые центры, парки.
Квартал, затерянный во времени
Больше века назад в новой части Ташкента расселили солдат саперного батальона. Так зародилась одна из знаменитых столичных улиц, Сапёрная. Со временем город вокруг нее разрастался: новые районы с современными высотками, широкие современные улицы, метро, торговые центры, парки.
Квартал, затерянный во времени
Сапёрная оказалась в центре города, в престижном районе, который в народе прозвали «Полкушка». Но казалось, что жизнь на ней застыла еще в прошлом веке. Здесь был особый колорит, этакий «уютный хаос»: одно- и двухэтажные частные дома, узкие улицы, которые неожиданно разветвлялись и так же неожиданно оканчивались тупиками, мелкие магазинчики, продающие все на свете.

﻿Близость к одному из крупнейших столичных рынков внесла свои коррективы. Вдоль дороги как грибы после дождя стали расти уличные кафе и «наливайки». Когда одна из крупных центральных столичных улиц получила в народе меткие названия «Пьяная улица», «Синий рай», «Улица свидетелей блуждающей походки», стало понятно, что надо что-то менять.
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В 2017 году вдоль бывшей Саперной, а ныне Мирабадской улицы, началось строительство нового современного комплекса Mirabad Avenue. Этот проект, разработанный совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor, стал резиденцией премиум-класса. Создатели постарались подойти по-новому к каждому аспекту строительства: от проектирования до обустройства жилых и общественных пространств.
Время перемен
В 2017 году вдоль бывшей Саперной, а ныне Мирабадской улицы, началось строительство нового современного комплекса Mirabad Avenue. Этот проект, разработанный совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor, стал резиденцией премиум-класса. Создатели постарались подойти по-новому к каждому аспекту строительства: от проектирования до обустройства жилых и общественных пространств.
Двигайте полосу вправо и влево, чтобы увидеть разницу.
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Комплекс апартаментов Mirabad Avenue — это территория в 6 га, на которой расположены несколько линий домов разной этажности, объединенные общими внутренними дворами. Вдоль оживленной дороги стоят 8 девятиэтажных зданий с боковыми блоками в 12 этажей. Позади высоток, как бы укрываясь в их тени от городского шума и суеты, стоят 8 шестиэтажных зданий с приватными террасами на крыше. Центр притяжения каждого жилого блока — его внутренний двор.

﻿По проекту это будут мини-парки, свободные от машин и полностью предоставленные в распоряжение жильцов. Двор резиденции приподнят на 4 метра над уровнем земли. Это дизайнерское решение позволяет снизить уровень выхлопных газов и уличного шума. Ландшафтное озеленение и тенистый бульвар, детские площадки и беговые дорожки, аллеи для прогулок и места для отдыха. Словом, все, что нужно городскому жителю, чтобы отрешиться от забот и посвятить время себе, семье, здоровью.
Первые этажи зданий отведены под удобную двухкилометровую шопинг-авеню, где главную роль будут играть бутики премиум-класса, салоны, шоурумы, рестораны. Пространство станет новым центром притяжения для жителей и гостей столицы. Создатели Mirabad Avenue поддерживают новый мировой тренд: следить за своим здоровьем, чаще ходить пешком, да и просто гулять. Именно поэтому большое внимание они уделили прогулочной зоне, которая проходит вдоль зданий первой линии.

﻿Шестиметровая прогулочная зона отделена от зоны парковки гранитными полусферами. Такое решение позволяет защитить гуляющих от автомобилей, зато велосипеды и коляски здесь легко проедут. Вдоль дорожки установлены скамейки для тех, кто после прогулок и шопинга решит отдохнуть в тени деревьев. Более сотни новых саженцев, которые будут защищать от палящего солнца, поглощать шум и выхлопные газы, высажено вдоль всей авеню.
Телефон офиса продаж: (+998) 93−150−5555
Площадь апартаментов — от 75 до 184 кв.м.
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В Mirabad Avenue огромное внимание уделено больному столичному вопросу: парковкам. Здесь постарались угодить всем: и жителям комплекса, и их гостям, и посетителям шопинг-авеню. Вдоль всех зданий первой линии протянулась 19-метровая парковочная зона. Она разделена на две части. Та, что ближе к зданиям, предназначена для посетителей коммерческих помещений. Здесь можно оставить машину и надолго уйти по своим делам.

﻿Внешняя часть парковочной зоны — гостевая. Здесь останавливаются такси, машины служб доставки, городских экстренных служб. Сюда же парковщик направит и гостей, которые приехали к жителям Mirabad Avenue. Для самих же собственников апартаментов предусмотрена отдельная вместительная подземная парковка. На входом будут установлены охранная будка и шлагбаум, что позволит контролировать поток машин.
Подробную информацию можно получить по телефону:
﻿(+998) 93−150−55-55.
Подробную информацию можно получить по телефону:
﻿(+998) 93-150-55-55.
Адрес офиса продаж:
улица Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Адрес офиса продаж:
улица Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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