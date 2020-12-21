Mirabad Avenue как центр притяжения

Больше века назад в новой части Ташкента расселили солдат саперного батальона. Так зародилась одна из знаменитых столичных улиц — Сапёрная. Со временем город вокруг нее разрастался: новые районы с современными высотками, широкие современные улицы, метро, торговые центры, парки.
Квартал, затерянный во времени
Больше века назад в новой части Ташкента расселили солдат саперного батальона. Так зародилась одна из знаменитых столичных улиц, Сапёрная. Со временем город вокруг нее разрастался: новые районы с современными высотками, широкие современные улицы, метро, торговые центры, парки.
Квартал, затерянный во времени
Сапёрная оказалась в центре города, в престижном районе, который в народе прозвали «Полкушка». Но казалось, что жизнь на ней застыла еще в прошлом веке. Здесь был особый колорит, этакий «уютный хаос»: одно- и двухэтажные частные дома, узкие улицы, которые неожиданно разветвлялись и так же неожиданно оканчивались тупиками, мелкие магазинчики, продающие все на свете.
Близость к одному из крупнейших столичных рынков внесла свои коррективы. Вдоль дороги как грибы после дождя стали расти уличные кафе и «наливайки». Когда одна из крупных центральных столичных улиц получила в народе меткие названия «Пьяная улица», «Синий рай», «Улица свидетелей блуждающей походки», стало понятно, что надо что-то менять.
|
В 2017 году вдоль бывшей Саперной, а ныне Мирабадской улицы, началось строительство нового современного комплекса Mirabad Avenue. Этот проект, разработанный совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor, стал резиденцией премиум-класса. Создатели постарались подойти по-новому к каждому аспекту строительства: от проектирования до обустройства жилых и общественных пространств.
Время перемен
В 2017 году вдоль бывшей Саперной, а ныне Мирабадской улицы, началось строительство нового современного комплекса Mirabad Avenue. Этот проект, разработанный совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor, стал резиденцией премиум-класса. Создатели постарались подойти по-новому к каждому аспекту строительства: от проектирования до обустройства жилых и общественных пространств.
Двигайте полосу вправо и влево, чтобы увидеть разницу.
реклама
реклама
Комплекс апартаментов Mirabad Avenue — это территория в 6 га, на которой расположены несколько линий домов разной этажности, объединенные общими внутренними дворами. Вдоль оживленной дороги стоят 8 девятиэтажных зданий с боковыми блоками в 12 этажей. Позади высоток, как бы укрываясь в их тени от городского шума и суеты, стоят 8 шестиэтажных зданий с приватными террасами на крыше. Центр притяжения каждого жилого блока — его внутренний двор.
По проекту это будут мини-парки, свободные от машин и полностью предоставленные в распоряжение жильцов. Двор резиденции приподнят на 4 метра над уровнем земли. Это дизайнерское решение позволяет снизить уровень выхлопных газов и уличного шума. Ландшафтное озеленение и тенистый бульвар, детские площадки и беговые дорожки, аллеи для прогулок и места для отдыха. Словом, все, что нужно городскому жителю, чтобы отрешиться от забот и посвятить время себе, семье, здоровью.
Первые этажи зданий отведены под удобную двухкилометровую шопинг-авеню, где главную роль будут играть бутики премиум-класса, салоны, шоурумы, рестораны. Пространство станет новым центром притяжения для жителей и гостей столицы. Создатели Mirabad Avenue поддерживают новый мировой тренд: следить за своим здоровьем, чаще ходить пешком, да и просто гулять. Именно поэтому большое внимание они уделили прогулочной зоне, которая проходит вдоль зданий первой линии.
Шестиметровая прогулочная зона отделена от зоны парковки гранитными полусферами. Такое решение позволяет защитить гуляющих от автомобилей, зато велосипеды и коляски здесь легко проедут. Вдоль дорожки установлены скамейки для тех, кто после прогулок и шопинга решит отдохнуть в тени деревьев. Более сотни новых саженцев, которые будут защищать от палящего солнца, поглощать шум и выхлопные газы, высажено вдоль всей авеню.
Телефон офиса продаж: (+998) 93−150−5555
Площадь апартаментов — от 75 до 184 кв.м.
При покупке квартиры на 9 этаже, терраса в подарок
реклама
реклама
В Mirabad Avenue огромное внимание уделено больному столичному вопросу: парковкам. Здесь постарались угодить всем: и жителям комплекса, и их гостям, и посетителям шопинг-авеню. Вдоль всех зданий первой линии протянулась 19-метровая парковочная зона. Она разделена на две части. Та, что ближе к зданиям, предназначена для посетителей коммерческих помещений. Здесь можно оставить машину и надолго уйти по своим делам.
Внешняя часть парковочной зоны — гостевая. Здесь останавливаются такси, машины служб доставки, городских экстренных служб. Сюда же парковщик направит и гостей, которые приехали к жителям Mirabad Avenue. Для самих же собственников апартаментов предусмотрена отдельная вместительная подземная парковка. На входом будут установлены охранная будка и шлагбаум, что позволит контролировать поток машин.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−150−55-55.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93-150-55-55.
Адрес офиса продаж: улица Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Адрес офиса продаж: улица Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.