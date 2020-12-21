Mirabad Avenue как центр притяжения

Сапёрная оказалась в центре города, в престижном районе, который в народе прозвали «Полкушка». Но казалось, что жизнь на ней застыла еще в прошлом веке. Здесь был особый колорит, этакий «уютный хаос»: одно- и двухэтажные частные дома, узкие улицы, которые неожиданно разветвлялись и так же неожиданно оканчивались тупиками, мелкие магазинчики, продающие все на свете.

﻿Близость к одному из крупнейших столичных рынков внесла свои коррективы. Вдоль дороги как грибы после дождя стали расти уличные кафе и «наливайки». Когда одна из крупных центральных столичных улиц получила в народе меткие названия «Пьяная улица», «Синий рай», «Улица свидетелей блуждающей походки», стало понятно, что надо что-то менять.