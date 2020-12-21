В начале недели погоду по Узбекистану будет определять сухая и относительно холодная воздушная масса антициклона, пришедшего на территорию страны в выходные дни, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всем регионам ожидается погода без осадков, в ночные и утренние часы местами возможен туман. Температура воздуха будет ночью −5…−0 градусов, днем — 0…+5, местами до +7 градусов.

В среду, 23 декабря, по территории страны будет смещаться слабовлажная воздушная масса с районов Кавказа. По большей части Узбекистана ожидается пасмурная погода без осадков, лишь по центральным районам местами возможны слабые осадки. Температура воздуха существенно не изменится.

В конце рабочей недели, 24−25 декабря, на территорию страны придет теплая воздушная масса с районов зарубежного юга. Температура воздуха будет расти, и к концу рабочей недели воздух в дневные часы будет прогреваться до +7…+12 градусов.

По большей части территории в эти дни сохранится погода без осадков. Только на северо-западные районы 25 декабря начнется выход южного циклона, с которым по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям возможны слабые осадки, преимущественно в виде дождя.