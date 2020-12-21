Жилой комплекс Manzara объявляет о старте второй фазы продаж. В честь данного события действует выгодное предложение. По нему можно приобрести готовую квартиру с ремонтом по выгодной цене.





Важным преимуществом покупки недвижимости в ЖК Manzara является то, что все квартиры поступают в продажу с уже готовым качественным ремонтом. Помимо чистовых отделочных работ, покупателю предоставляется квартира, в которой уже установлены оконные рамы, входная и межкомнатные двери, таркетт, двухконтурный котел, отопительные радиаторы, газовая плита, вытяжка и полное сантехническое оборудование вместе с кафельным покрытием в ванной комнате.





Инфраструктура жилого комплекса предусматривает комфортное времяпровождение жителей и их гостей. Уютный внутренний двор расположил в себе зоны для прогулок, спортивные и детские площадки, а также бесплатный наземный паркинг.

Предложение ограничено.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Facebook: facebook.com/bizninguylar

Сайт: bizninguylar.uz

На правах рекламы.