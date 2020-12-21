Каждый год в преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: «Что подарить, чтобы подарок был функциональным, интересным и не очень дорогим?» В этом на помощь придет LG Electronics с ассортиментом беспроводных портативных колонок LG XBOOM Go.

Bluetooth-колонки LG XBOOM Go станут прекрасным подарком как для представителей молодого поколения, так и для родителей. LG XBOOM Go PL7 подойдет и для современных хитов, и передаст чистоту звучания бессмертных произведений Моцарта или Вивальди. Звуковое решение Meridian обеспечит высокое качество звука. Колонку можно взять с собой в любое путешествие, тем более что батарейка будет служить 24 часа без подзарядки.

Портативная колонка PL2 c плавным, округлым дизайном и разноцветной подсветкой станет приятным подарком для детей-тинейджеров. Ведь для них так важно следовать современным трендам. Новогодняя вечеринка в кругу друзей подарит незабываемые ощущения, а технология Sound Boost всего в одно нажатие добавит впечатлений, увеличив мощность звука.





Подарок любимому супругу — один из важнейших в канун самого ожидаемого праздника года. Почему бы не подарить хорошее настроение на весь год, упаковав в золотистую обертку портативную колонку PL5 от компании LG? Благодаря компактному размеру колонку можно поставить на праздничный стол, включив любимые новогодние песни. А вибрация от динамика еще больше усилит атмосферу праздника, заставив бокалы звенеть созвучно ритму музыки.

Если человек — любитель принимать ванну с пеной и свечами, то колонка XBOOM Go станет подходящим вариантом музыкального сопровождения. Благодаря технологии влагозащиты IPX5 можно быть уверенными, что капли влаги или пар не испортят надежное устройство.

LG XBOOM Gо станет отличным новогодним подарком для родных. И совсем неважно, какой музыкальный стиль они предпочтут и куда его возьмут с собой. Главное, что звучание будет великолепным.

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