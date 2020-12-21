Планеты Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе впервые за 794 года вечером 21 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий. Планеты будут разделять всего шесть угловых минут.

В последний раз так близко они были видны на небе Земли 794 года назад — 4 марта 1226 года, тогда их расстояние составляло всего две угловые минуты, говорится в сообщении.

Астрономы уточнили, что две планеты сближаются на небе, видимом с Земли каждые 20 лет. Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, Юпитер и Сатурн подходят друг к другу очень редко. До следующего сближения ждать придётся меньше, оно состоится 15 марта 2080 года.

До этого близкое соединение произошло 16 июля 1623 года, когда планеты-гиганты прошли в пределах пяти угловых минут друг от друга. Однако тогда они находились в пределах 13 градусов от Солнца, и яркие солнечные лучи сделали явление невозможным для наблюдения астрономами.