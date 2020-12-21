Школа кино и театра Focus начала набор по основному направлению — «Режиссура игрового кино». Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Узбекистана, сценарист, режиссер Зульфикар Мусаков.

Основной партнер школы Focus — посольство Швейцарии в Ташкенте.

Школа Focus создана в 2016 году в Ташкенте. Организация работает в четырех основных направлениях: «Режиссура кино», «Актерская студия», «Сценарная мастерская» и «Операторское искусство».





За первые два года работы в школе было проведено более 250 дополнительных мероприятий. В том числе встречи с отечественными и зарубежными кинематографистами. В числе узбекских специалистов на встречах были Али Хамраев, Рустам Сагдуллаев, Баходир Юлдашев, Бабур Юлдашев, Феруза Саидова и многие другие.

Также слушатели успели увидеться с легендарным Дамиром Салимовым, Рихсивоем Мухамеджановым и Насрулло Сагдуллаевым. Многие уже известные узбекские актеры проходят обучение в школе режиссуры и актерской студии Focus. Среди них Раъно Шодиева, Феруза Саидова, Шахзода Матчанова и другие.

Ежегодно проводятся встречи с видными деятелями кино и театра из-за рубежа. Например, с обладателем премии «Оскар», кинорежиссером Владимиром Меньшовым, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым и другие.





Школа кино и театра Focus сотрудничает со специалистами из 39 стран и является партнером и участником множества международных тренингов. В 2019 году выпускники школы посетили регионы Узбекистана, Польшу, Таджикистан, Грузию и Китай в рамках партнерских стажировок. Все дополнительные мероприятия в школе проводятся бесплатно для участников.

Шестеро из семи поступивших во ВГИК на бюджетные места в 2020 году из Узбекистана — слушатели и выпускники школы Focus.

Инициатива сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области подготовки кадров в сфере кинематографа была подана Шавкатом Мирзиёевым.

Осенью 2020 года школа Focus запустила Международную кинолабораторию European Union — Focus CineLab с участием профессоров одного из ведущих европейских институтов кино. Лаборатория является бесплатной и собрала участников из множества стран.





На данный момент открыт набор на режиссуру игрового кино. Слушателям будут преподавать более 12 лекторов, посвятивших всю жизнь своему делу.

Полный список и резюме преподавателей можно посмотреть на сайте.

Основные темы школы режиссуры Focus:

драматургия игрового кино;

работа с актером;

съемки;

панорама мирового и отечественного кинематографа.

Смежные темы:

операторское искусство;

звуковое решение в кино;

художник-постановщик в кино;

монтаж и Post Production;

организация кинопроизводства;

киномаркетинг;

психология творчества;

мастер-классы приглашенных гостей.





Формат: теоретические занятия и практические занятия в аудитории и на пленэрах.

Детали:

полный курс — 120 занятий;

обучение проводится в 3 этапа по 40 занятий;

5 раз в неделю по 2,5 часа с перерывом на кофе-брейк;

стоимость 1 этапа — 5 млн сумов (40 занятий).

Возраст участников — старше 18 лет.

После каждого этапа проводится серия экзаменов.

Слушателям, набравшим наибольшее количество баллов на экзаменах, а также проходящих обучение сразу на нескольких направлениях школы Focus, предоставляются скидки.





Участники с хорошей успеваемостью допускаются к следующей части обучения и ко всем внутренним мероприятиям Focus. Сюда также входит лаборатория со старшим курсом школы режиссуры и актерской студии.

Большая часть выпускников Focus приступила к работе в профессиональном кино. По результатам обучения школа проводит отчетный показ дипломных фильмов и выдает сертификат на двух языках — узбекском и английском.

Количество мест ограничено.

Подать заявку на обучение можно на сайте.

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