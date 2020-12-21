Школа кино и театра Focus начала набор по основному направлению — «Режиссура игрового кино». Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Узбекистана, сценарист, режиссер Зульфикар Мусаков.
Основной партнер школы Focus — посольство Швейцарии в Ташкенте.
Школа Focus создана в 2016 году в Ташкенте. Организация работает в четырех основных направлениях: «Режиссура кино», «Актерская студия», «Сценарная мастерская» и «Операторское искусство».
За первые два года работы в школе было проведено более 250 дополнительных мероприятий. В том числе встречи с отечественными и зарубежными кинематографистами. В числе узбекских специалистов на встречах были Али Хамраев, Рустам Сагдуллаев, Баходир Юлдашев, Бабур Юлдашев, Феруза Саидова и многие другие.
Также слушатели успели увидеться с легендарным Дамиром Салимовым, Рихсивоем Мухамеджановым и Насрулло Сагдуллаевым. Многие уже известные узбекские актеры проходят обучение в школе режиссуры и актерской студии Focus. Среди них Раъно Шодиева, Феруза Саидова, Шахзода Матчанова и другие.
Ежегодно проводятся встречи с видными деятелями кино и театра из-за рубежа. Например, с обладателем премии «Оскар», кинорежиссером Владимиром Меньшовым, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым и другие.
Школа кино и театра Focus сотрудничает со специалистами из 39 стран и является партнером и участником множества международных тренингов. В 2019 году выпускники школы посетили регионы Узбекистана, Польшу, Таджикистан, Грузию и Китай в рамках партнерских стажировок. Все дополнительные мероприятия в школе проводятся бесплатно для участников.
Шестеро из семи поступивших во ВГИК на бюджетные места в 2020 году из Узбекистана — слушатели и выпускники школы Focus.
Инициатива сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области подготовки кадров в сфере кинематографа была подана Шавкатом Мирзиёевым.
Осенью 2020 года школа Focus запустила Международную кинолабораторию European Union — Focus CineLab с участием профессоров одного из ведущих европейских институтов кино. Лаборатория является бесплатной и собрала участников из множества стран.
На данный момент открыт набор на режиссуру игрового кино. Слушателям будут преподавать более 12 лекторов, посвятивших всю жизнь своему делу.
Полный список и резюме преподавателей можно посмотреть на сайте.
Основные темы школы режиссуры Focus:
- драматургия игрового кино;
- работа с актером;
- съемки;
- панорама мирового и отечественного кинематографа.
Смежные темы:
- операторское искусство;
- звуковое решение в кино;
- художник-постановщик в кино;
- монтаж и Post Production;
- организация кинопроизводства;
- киномаркетинг;
- психология творчества;
- мастер-классы приглашенных гостей.
Формат: теоретические занятия и практические занятия в аудитории и на пленэрах.
Детали:
- полный курс — 120 занятий;
- обучение проводится в 3 этапа по 40 занятий;
- 5 раз в неделю по 2,5 часа с перерывом на кофе-брейк;
- стоимость 1 этапа — 5 млн сумов (40 занятий).
Возраст участников — старше 18 лет.
После каждого этапа проводится серия экзаменов.
Слушателям, набравшим наибольшее количество баллов на экзаменах, а также проходящих обучение сразу на нескольких направлениях школы Focus, предоставляются скидки.
Участники с хорошей успеваемостью допускаются к следующей части обучения и ко всем внутренним мероприятиям Focus. Сюда также входит лаборатория со старшим курсом школы режиссуры и актерской студии.
Большая часть выпускников Focus приступила к работе в профессиональном кино. По результатам обучения школа проводит отчетный показ дипломных фильмов и выдает сертификат на двух языках — узбекском и английском.
Количество мест ограничено.
Подать заявку на обучение можно на сайте.
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