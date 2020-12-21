Штраф за распространение порнографической информации и продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, будет повышен. Закон с соответствующими поправками в Кодекс об административной ответственности одобрил на заседании 18 декабря Сенат Олий Мажлиса Узбекистана.

Согласно изменениям, вносимым в статью 189 КоАО, изготовление или ввоз на территорию Узбекистана с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете (дополняется), повлечёт наложение штрафа на граждан от 50 до 400 (сейчас — от 50 до 100), а на должностных лиц — от 100 до 450 (сейчас — от 100 до 150) базовых расчетных величин с конфискацией порнографической продукции, а также средств её изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации.

Поправки в статью 189−1 КоАО предусматривают, что изготовление или ввоз на территорию Узбекистана с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете (дополняется), повлечёт наложение штрафа на граждан от 50 до 400 (сейчас — от 50 до 100), а на должностных лиц — от 100 до 450 (сейчас — от 100 до 150) базовых расчетных величин с конфискацией продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, а также средств её изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации.

В пояснительной записке к закону отмечается, что законодательство, устанавливающее ответственность за размещение порнографической информации и продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, в сетях телекоммуникаций и интернете «помогает ограничить распространение таких продуктов».

За производство и распространение порнографической продукции за истёкший период этого года к административной ответственности привлечено 182 человека, говорится в записке.

Кроме того, законом вносятся поправки в статью 25 КоАО, которые предусматривают увеличение максимального размера штрафа за отдельные правонарушения до 450 (сейчас — до 200) базовых расчетных величин.

Изменения вступят в силу после подписания закона президентом.