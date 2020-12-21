В субботу вечером на территории Элликкалинского района Каракалпакстана произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Как сообщило УБДД МВД Каракалпакстана, авария произошла на 36−37-м километре автодороги государственного значения 4Р165 «Ургенч — Чалыш — Беруни — Бустон».

Автомобиль Cobalt, двигавшийся в направлении Ургенча, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со Spark. Оба водителя скончались, два пассажира Cobalt госпитализированы, отмечается в сообщении.

Однако, по данным «Газеты.uz», всего госпитализировано три человека — мать (39 года) и два сына (17 и 15 лет). Кроме того, погибли 3,5-летние девочки-близнецы, также бывшие в Cobalt. Водитель был их отцом.

В сообщении УБДД говорится, что предполагаемой причиной ДТП стал человеческий фактор, а именно выезд Cobalt на встречную полосу движения.

Отмечается также, что дорога была в хорошем состоянии, она была недавно отремонтирована. Ширина проезжей части составляет 8 м, обочин — по 2 м, разметка различима.