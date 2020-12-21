Главное управление миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана прокомментировало информацию о больших очередях в его подразделениях в Хазараспском и Хивинском районах Хорезмской области. Видеозапись, на которой видно скопление большого числа желающих получить паспорта для выезда за границу, появилась 21 декабря в социальных сетях.

Изучение показало, что основная часть пришедших с целью получить загранпаспорт — это граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России. С 1 января 2021 года в силу вступает порядок выезда граждан Узбекистана во все государства, включая страны-члены СНГ, только с загранпаспортом. В указанных регионах распространилась ложная информация об открытии авиасообщения между Узбекистаном и Россией, говорится в сообщении.

«В Министерство внутренних дел не поступало никакой официальной информации о том, что ряд государств, в том числе Российская Федерация, планируют возобновить авиа- и железнодорожное сообщение с Республикой Узбекистан», — отметили в управлении.

В отделах миграции и оформления гражданства Хазараспского и Хивинского районов проведена разъяснительная работа с гражданами, стоящими в очереди, им выданы талоны с номерами очереди.