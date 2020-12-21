Прокурор города Бухары Жасур Фозилов с 20 декабря возобновил работу на своей должности, сообщило УзА со ссылкой на главу пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсиддинова.

14 декабря сообщалось об образовании республиканской межведомственной комиссии для изучения доводов Жасура Фозилова, изложенных в его видеообращении к президенту Шавкату Мирзиёеву.

В обращении от 11 декабря прокурор заявил, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании Mustahkam Qurilish Development, который якобы в хороших отношениях с главой Генпрокуратуры.

В своём очередном видеообращении к президенту, появившемся в социальных сетях, Жасур Фозилов напоминает, что будучи прокурором, был вынужден обратиться к главе государства за восстановлением справедливости.

Он отмечает, что республиканская межведомственная комиссия для изучения его доводов о незаконном давлении была создана по инициативе президента, благодарит Шавката Мирзиёева и заявляет, что готов работать во благо родины и торжества верховенства закона до последнего вздоха.

Ознакомившись с решением комиссии, он говорит, что поднятые им вопросы были изучены справедливо и объективно. При этом комиссия подтвердила и недостатки в работе самого прокурора, за которые он должен понести ответственность.

Отдельные вопросы, которые прокурор затрагивал в своём обращении, будут рассмотрены гражданским судом. Комиссия установила, что предприниматели, жаловавшиеся на Жасура Фозилова, пользовались именем генпрокурора страны.