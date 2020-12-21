До Нового года остались считанные дни и все уже во всю к нему готовятся. В преддверии любимого праздника многие озадачены вопросом, что покупать для новогоднего стола и как при этом сэкономить.

Сеть продуктовых магазинов у дома Baraka Market — а это уже 10 торговых точек в семи районах Ташкента — решила помочь с выбором и составила список доступных продуктов, без которых праздник невозможен.

Также сеть подготовила для любимых покупателей к Новому году акции и спецпредложения на более 80 товаров. Полный список можно посмотреть по ссылке.





Символично, что даже оранжевый цвет магазинов Baraka Market в первую очередь ассоциируется с новогодними праздниками: ароматными мандаринами, апельсинами и красочным фейерверком. Он пробуждает позитивные и добрые эмоции, творчество, а также придает энергию, тепло и уют.

Свежие отборные фрукты и овощи станут украшением новогоднего стола. Их качество гарантировано проверенными поставщиками-партнерами компании. А акционные предложения помогут сэкономить семейный бюджет.





Магазины сети Baraka Market уже работают в семи районах Ташкента с 8:00 до 23:00. А значит, что возвращаясь поздно с работы, можно приобрести все необходимое рядом с домом и по привлекательным ценам.

А если внезапно закончились какие-то ингредиенты для праздничных салатов, то можно все найти в Baraka Market. Благодаря удобной навигации и выкладке приобрести товары можно легко, не тратя время на длинные очереди или поиск парковки.





Сотрудники магазинов Baraka Market приветливы, внимательны и заботливы, а магазины чистые и светлые. Это и не только уже не раз отмечали в отзывах о торговых точках сети.

Удовлетворять ожидания и потребности покупателей, создавать возможности для экономии времени, обеспечивать качественными товарами и дарить хорошее настроение — основные цели сотрудников Baraka Market. За их плечами — серьезный опыт в ритейле на рынках Казахстана, Белоруссии и России.





Яркие и солнечные магазины Baraka Market уже открылись по следующим адресам:

Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, 4;

Сергелийский р-н, ул. Шокирарик, 100;

Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мирзо Улугбека, 54;

Мирабадский р-н, ул. Яккачинор, 4;

Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Темура Малика, 26/1;

Юнусабад-8, пр. Амира Тимура, 32А;

Чиланзарский р-н, ул. Гульхани, 9А;

Учтепинский р-н, ул. Катта Каъни;

Учтепинский р-н, махалля Ходжаабад, ул. Шароф, 9-й проезд;

Шайхантахурский р-н, ул. Кадыри, 35.

В скором времени состоится праздничное открытие нескольких торговых точек:

22 декабря в 10:00 по адресу: Мирабадский р-н, ул. Нукус, 88. 23 декабря в 10.00 по адресам: Шайхантахурский р-н, ул. Белтепа, 7-й проезд;

Яккасарайский район, ул. Кичик халка йули, 8/1.

В планах у компании за декабрь и январь открыть 50 солнечных и гостеприимных магазинов Baraka Market в Ташкенте. А в 2021 году — еще в нескольких областях Узбекистана.

Телефон: (+998) 90−024−17−10.

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Сайт: barakamarket.uz

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