Seoul Mun — это выгодное предложение на рынке коммерческой недвижимости Ташкента. Сочетание преимуществ расположения и оригинальной концепции проекта составляет высокий инвестиционный потенциал и спрос на ритейл-зоны.

Dream Сity Development рекомендует сделать ставку на готовые и продуманные решения для бизнеса от мировых экспертов. Компания делится техническими показателями проекта, которые обеспечат максимальную реализацию инвестиций владельцу помещений в Seoul Mun.


Оригинальная концепция:

  • 40 тысяч кв. м набережной в центре столицы;
  • два побережья застраиваются в три уровня;
  • обладатель премии APPA «Лучшая досуговая архитектура 2019−2020»;
  • 10,18 тысяч кв. м террас;
  • 274 коммерческих помещения;
  • площадь помещений от 15 до 1000 кв. м;
  • высота потолков в помещениях до 6,5 м.

Продуманная инфраструктура:

  • более 3 км пешеходных маршрутов;
  • шестиуровневый паркинг;
  • более 500 машиномест;
  • 12 эскалаторов;
  • 10 пассажирских лифтов;
  • 4 грузовых лифта;
  • отдельная зона погрузки и разгрузки.


Доходность инвестиций:

  • независимая экспертиза от известной консалтинговой компании Knight Frank;
  • прогнозируемый ежегодный трафик — 4 млн посетителей;
  • к моменту завершения строительства проекта рост капитализации составит 30%;
  • персональный подход к подбору помещения;
  • гибкие условия приобретения.

Не стоит откладывать возможность извлечь максимальную выгоду и получить большую отдачу от своих инвестиций уже сегодня.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz
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