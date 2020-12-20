Seoul Mun — это выгодное предложение на рынке коммерческой недвижимости Ташкента. Сочетание преимуществ расположения и оригинальной концепции проекта составляет высокий инвестиционный потенциал и спрос на ритейл-зоны.
Dream Сity Development рекомендует сделать ставку на готовые и продуманные решения для бизнеса от мировых экспертов. Компания делится техническими показателями проекта, которые обеспечат максимальную реализацию инвестиций владельцу помещений в Seoul Mun.
Оригинальная концепция:
- 40 тысяч кв. м набережной в центре столицы;
- два побережья застраиваются в три уровня;
- обладатель премии APPA «Лучшая досуговая архитектура 2019−2020»;
- 10,18 тысяч кв. м террас;
- 274 коммерческих помещения;
- площадь помещений от 15 до 1000 кв. м;
- высота потолков в помещениях до 6,5 м.
Продуманная инфраструктура:
- более 3 км пешеходных маршрутов;
- шестиуровневый паркинг;
- более 500 машиномест;
- 12 эскалаторов;
- 10 пассажирских лифтов;
- 4 грузовых лифта;
- отдельная зона погрузки и разгрузки.
Доходность инвестиций:
- независимая экспертиза от известной консалтинговой компании Knight Frank;
- прогнозируемый ежегодный трафик — 4 млн посетителей;
- к моменту завершения строительства проекта рост капитализации составит 30%;
- персональный подход к подбору помещения;
- гибкие условия приобретения.
Не стоит откладывать возможность извлечь максимальную выгоду и получить большую отдачу от своих инвестиций уже сегодня.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
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