Seoul Mun — это выгодное предложение на рынке коммерческой недвижимости Ташкента. Сочетание преимуществ расположения и оригинальной концепции проекта составляет высокий инвестиционный потенциал и спрос на ритейл-зоны.

Dream Сity Development рекомендует сделать ставку на готовые и продуманные решения для бизнеса от мировых экспертов. Компания делится техническими показателями проекта, которые обеспечат максимальную реализацию инвестиций владельцу помещений в Seoul Mun.





Оригинальная концепция:

40 тысяч кв. м набережной в центре столицы;

два побережья застраиваются в три уровня;

обладатель премии APPA «Лучшая досуговая архитектура 2019−2020»;

10,18 тысяч кв. м террас;

274 коммерческих помещения;

площадь помещений от 15 до 1000 кв. м;

высота потолков в помещениях до 6,5 м.

Продуманная инфраструктура:

более 3 км пешеходных маршрутов;

шестиуровневый паркинг;

более 500 машиномест;

12 эскалаторов;

10 пассажирских лифтов;

4 грузовых лифта;

отдельная зона погрузки и разгрузки.





Доходность инвестиций:

независимая экспертиза от известной консалтинговой компании Knight Frank;

прогнозируемый ежегодный трафик — 4 млн посетителей;

к моменту завершения строительства проекта рост капитализации составит 30%;

персональный подход к подбору помещения;

гибкие условия приобретения.

Не стоит откладывать возможность извлечь максимальную выгоду и получить большую отдачу от своих инвестиций уже сегодня.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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