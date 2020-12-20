На юго-востоке и востоке Англии, включая Лондон, с 20 декабря действует четвёртый уровень ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт BBC. Их вводят из-за распространения нового варианта коронавируса, который может быть на 70% заразнее.

Новый уровень ограничений предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и тренажёрных залов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Жителям рекомендовано не покидать свои дома без необходимости (за исключением поездок на работу или учёбу) и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Кроме того, людям запрещено встречаться с другими семьями в Рождество.

Новые ограничения продлятся по меньшей мере две недели, их пересмотр должен состояться 30 декабря.

В Шотландии антикоронавирусные ограничения будут ослаблены только в день Рождества, с 26 декабря будет также действовать четвёртый уровень ограничений. В праздничные дни въезд и выезд из страны будет закрыт.

В Уэльсе новые ограничения, как и в Англии, вводятся с 20 декабря.