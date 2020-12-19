«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки на Новый год.

Венок из имбирного печенья





Имбирное печенье — популярный новогодний десерт. Если творчески подойти к выпечке этого печенья, можно сделать из него съедобный новогодний декор — рождественский венок.

Имбирные пряники





Имбирные пряники уже давно прочно обосновались среди атрибутов Нового года. Их пряный вкус сложно забыть, он довольно сильно ассоциируется с праздничным новогодним настроением.

«Ленивый» медовик





Простой рецепт торта Медовик. В отличие от классического — этот торт не требует раскатки коржей. Готовится гораздо быстрее и поможет сэкономить силы и время.

Кекс «Столичный» двухцветный





Любители сладкой выпечки наверняка с детства помнят вкус кекса «Столичный». И несмотря на то, что сейчас выбор выпечки стал гораздо разнообразнее, многие хотели бы снова почувствовать вкус своих любимых сладостей.

Пирожное «Махровое»





Эти пушистые пирожные выглядят очень эффектно и аппетитно. Нежный ванильный бисквит с кремом из сгущённого молока понравится и взрослым, и детям.

Шоколадные капкейки с ягодным джемом





Шоколадные капкейки с ягодной начинкой и шапкой шоколадного крем-чиза сделают праздник по-настоящему прекрасным и незабываемым.

Шоколадный тарт на имбирном тесте





Интересный вкус добавят имбирные пряники, которыми можно украсить тарт. Приготовив такой тарт на Новый Год, можно удивить гостей и родных необычным десертом.

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