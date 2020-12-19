«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки на Новый год.
Венок из имбирного печенья
Имбирное печенье — популярный новогодний десерт. Если творчески подойти к выпечке этого печенья, можно сделать из него съедобный новогодний декор — рождественский венок.
Имбирные пряники
Имбирные пряники уже давно прочно обосновались среди атрибутов Нового года. Их пряный вкус сложно забыть, он довольно сильно ассоциируется с праздничным новогодним настроением.
«Ленивый» медовик
Простой рецепт торта Медовик. В отличие от классического — этот торт не требует раскатки коржей. Готовится гораздо быстрее и поможет сэкономить силы и время.
Кекс «Столичный» двухцветный
Любители сладкой выпечки наверняка с детства помнят вкус кекса «Столичный». И несмотря на то, что сейчас выбор выпечки стал гораздо разнообразнее, многие хотели бы снова почувствовать вкус своих любимых сладостей.
Пирожное «Махровое»
Эти пушистые пирожные выглядят очень эффектно и аппетитно. Нежный ванильный бисквит с кремом из сгущённого молока понравится и взрослым, и детям.
Шоколадные капкейки с ягодным джемом
Шоколадные капкейки с ягодной начинкой и шапкой шоколадного крем-чиза сделают праздник по-настоящему прекрасным и незабываемым.
Шоколадный тарт на имбирном тесте
Интересный вкус добавят имбирные пряники, которыми можно украсить тарт. Приготовив такой тарт на Новый Год, можно удивить гостей и родных необычным десертом.
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